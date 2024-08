Viral, Armor Toreador Lakukan KDRT ke Cut Intan Nabila

Bisnis.com, JAKARTA - Rekaman CCTV Armor Toreador memukul istrinya, Cut Intan Nabila viral di media sosial. Aksi KDRT tersebut memancing kemarahan netizen.

Cut Intan Nabila mengakui bahwa telah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Armor Toreador telah dilakukan berkali-kali ke dirinya. Awalnya, dia masih menyimpan rapat sikap jahat suaminya, Armor dan sudah pernah memaafkan berkali-kali.

"Selama ini, saya bertahan karena anak, ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT, ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti, 5 tahun sudah berumah tangga, banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya, beberapa bahkan teman saya," tulis Cut Intan Nabila di Instagram, Selasa (13/8/2024).

Baca Juga Polwan Bakar Suami Berprofesi Polisi Jadi Tersangka KDRT

Dia mengatakan sudah berkali-kali memaafkan Armor, tetapi aksi perselingkuhan dan KDRT semakin menjadi-jadi. Kini Cut Intan sudah tidak tahan terhadap kejahatan yang dilakukan suaminya.

"Saya seorang diri tidak pernah membuka aib rumah tangga saya, saya jaga martabatnya. Hari ini, saya sudah tidak bisa menahan semua sendiri," ungkapnya.

Video Cut Intan Nabila menjadi viral dan menuai kegeraman dari netizen. Tampak juga di video, Armor Toreador menendang bayinya yang tertidur di kasur.

Ini komentar netizen di postingan video KDRT Cut Intan Nabila:

dr***ch

Penjarakan jangan takut “anak nya kasiah punya title bapak mantan napi “ jangan takut mbk justru biar anak2 kita tau bgmn bapak nya dan kelak mereka akan belajar memuliakan istri karena enggak mau seperti sosok bapak nya .. percayalah .. yuk mba penjarakan



gi***md

Serendah-rendahnya laki-laki adalah yang memukul istrinya.



cu***ai

itu anaknya kena tendang loh



cc***la

GA PANTAS DISEBUT SUAMI DAN BAPAK!!!!!



po***jo

Ini bentuk KDRT fisik yang bisa dilaporkan ke polisi tanpa harus korban yang melapor. Semoga kamu punya support system yang baik jadi bisa lanjut cerai dan lapor ke pihak berwajib. Semoga keluarga pelaku mau bantu merehabilitasi pelaku supaya nggak reaktif melakukan kekerasan lagi ke siapapun, jangan denial dan malah menyalahkan kamu karena 'bertahan' ya.

Dan yang terpenting, JANGAN TAKUT MBAK, ANAKMU AKAN BAIK-BAIK SAJA TANPA LAKI2 YANG KAYA GINI DI HIDUPNYA. Sekarang mungkin kamu, besok2 mungkin anakmu yang akan jadi korban, dan yang terparah: anakmu bisa melihat ini sebagai suatu yang normal dan berakhir jadi korban bahkan pelaku juga. GET OUT!! PUTUS RANTAI KEKERASANNYA. YOU WILL BE FINE



fr***sa

Ibunya disiksa, Bayinya ikut ditendang juga! YA Allah, sakit hatiii...