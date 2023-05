Tina Turner Meninggal Dunia, Ratu Rock 'N Roll Sekaligus Penyintas KDRT

Bisnis.com, SOLO - Kabar duka datang dari industri musik dunia, ratu Rock 'N Roll Tina Turner meninggal dunia pada usia 83 tahun.

Tina Turner diumumkan meninggal dunia pada Rabu (24/5/2023) di Swiss. Ia mengembuskan napas terakhir pada usia 83 tahun.

Bernard Doherty, publisis Tina Turner, mengonfirmasi kabar duka tersebut.

"Tina Turner sang 'Ratu Rock 'N Roll' telah meninggal dalam damai pada usia 83 tahun setelah menderita sakit yang panjang, di rumahnya yang terletak di Kusnacht dekat dengan Zurich, Swiss," kata Bernard Doherty, dilansir dari People.

Kabar meninggalnya Tina Turner juga mendapat atensi dari tokoh-tokoh besar dunia seperti Mick Jagger (Roling Stones), Oprah Winfrey, bahkan hingga Barack Obama dan Joe Biden.

Semasa hidupnya, Tina Turner banyak menginspirasi lewat karya-karyanya di industri musik.

Lagu-lagu hits pernah dilahirkan Tina Turner, di antaranya "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero (Thunderdome), dan "What's Love Got to Do With It,".

Tina Turner menyabet penghargaan berupa 12 piala Grammy Awards, 3 piala Grammy Hall of Fame, dan Grammy Lifetime Achievement Awards pada 2018.

Berikut profil Tina Turner:

