Review The Crow: Kisah Balas Dendam Berdarah atas Nama Cinta Sejati

Bisnis.com, JAKARTA -- Film The Crow, bakal segera tayang di bioskop seluruh Indonesia dalam waktu dekat. Film tersebut merupakan buatan ulang film dengan judul yang sama, yang dirilis tepat 30 tahun lalu pada 1994.

Film berdurasi 1 jam 51 menit itu disutradarai oleh Rupert Sanders, yang sudah sering menggarap film bertema gore berdarah-darah seperti Snow White and the Huntsman, dan Ghost in the Shell. Film ini juga ditulis oleh Zach Baylin, dan Willian Schneider.

The Crow sempat bikin gempar 30 tahun lalu, karena salah satu adegan tembak menembaknya membunuh pemeran utamanya, Brandon Lee, anak Bruce Lee.

Pada film rebootnya kali ini, The Crow dibintangi oleh Bill Skarsgård sebagai pemeran utama dalam film yang diadaptasi dari novel grafis asli karya James O'Barr. Pemeran lainnya tak kalah ikonik dari Danny Huston, Laura Birn, FKA Twigs, dan Sami Bouajila.

Sinopsis The Crow

The Crow mengisahkan tentang Eric (Bill Skarsgård) yang menemukan pasangan jiwanya di pusat rehabilitasi kejiwaan. Eric bertemu dengan Shelly (FKA Twigs), perempuan penuh rahasia yang tanpa sepengetahuannya tengah berusaha kabur dari kejaran Vincent Roeg.

Saat akhirnya Shelly kembali ditemukan Roeg, dia dibunuh secara brutal oleh iblis dari masa lalunya tersebut bersama Eric.

Eric yang merasa Shelly sebagai cinta sejatinya diberi kesempatan untuk menyelamatkan cinta sejatinya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Eric harus membalaskan dendam tanpa ampun kepada para pembunuh mereka, melintasi dua dunia, hidup dan mati untuk memperbaiki hal yang salah.

Review The Crow

Secara garis besar, The Crow versi reboot punya cerita yang sama, di mana Eric diberi kesempatan untuk bisa terus hidup demi membalaskan dendam cinta sejatinya.

Bedanya, pada film yang rilis tahun ini, kisah cinta Eric dan Shelly diperlihatkan lebih rinci dan jelas, alih-alih hanya flashback.

Selain itu, penampilan Eric dalam The Crow tahun ini juga jauh berbeda dengan pada 1994, di mana Brandon Lee tampil dengan riasan wajah yang gothic dan rambut gondrong, sementara Bill Skarsgård tampil dengan gayanya sendiri, penuh tato di wajah dan riasan hitam di bawah mata.

Di setengah film, penonton akan disuguhkan kisah pertemuan Eric dan Shelly sampai "love bombing" dari keduanya. Beberapa dialog dan adegan bahkan terasa seperti roman picisan.

Namun, chemistry di antara Skarsgård dan FKA Twigs yang menawan berhasil membawa sisi manis dari pahit dan kelamnya dunia Eric dan Shelly.

Selanjutnya, transisi dari adegan-adegan manis ke aksi-aksi balas dendam terasa terburu-buru, namun tetap ditampilkan dengan maksimal.

Penuh dengan adegan gore yang berdarah-darah, adegan seksual, dan penggunaan obat-obatan, film ini mendapat rating R untuk dewasa di atas 17 tahun. The Crow bakal bisa segera disaksikan di bioskop seluruh Indonesia dalam waktu dekat.