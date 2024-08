Film Inside Out 2 Segera Hadir di Platform Digital Pekan Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Film animasi terlaris Disney dan Pixar tahun ini, Inside Out 2, akan memulai debutnya di layanan streaming digital minggu ini. Kabar baik bagi yang ketinggalan menyaksikan di bioskop.

Film yang dibintangi oleh pengisi suara Amy Poehler, Maya Hawke, dan Ayo Edebiri itu sebelumnya telah rilis di bioskop pada tanggal 14 Juni. Menceritakan sekumpulan emosi di dalam kepala Riley.

Dalam sekuel keduanya, Inside Out 2 memperkenalkan emosi baru di dalam pikiran Riley (Kensington Tallman) saat dia berusia 13 tahun.

Baca Juga Sinopsis Kromoleo, Film Horor Urban Legend dari Magelang

Tiba-tiba, lima emosi inti Riley, Joy (Pohler), Anger (Louis Black), Sadness (Phyllis Smith), Fear (Tony Hale), dan Disgust (Liza Lapira) masuk dalam kekacauan saat Anxiety (Hawke), Envy (Edebiri), Ennui (Adèle Exarchopoulos), dan Embarrassment (Paul Walter Hauser) muncul dalam isi kepala remaja tersebut.

Karena khawatir emosi baru Riley akan menekan emosi utamanya, Joy mengerahkan Fear, Sadness, Disgust, dan Anger untuk memastikan Anxiety dan teman-temannya tidak menguasai kehidupan remaja tersebut.

Mengutip Screen Rant, Walt Disney Home Entertainment menyebutkan bahwa Inside Out 2 akan memulai debutnya di layanan streaming digital melalui video premium pada Selasa, 20 Agustus.

Film tersebut akan tersedia untuk dibeli atau disaksikan dengan cara berlangganan di sejumlah platform, seperti Disney+, Prime Video, AppleTV+ dan VUDU.

Film Animasi Digital Terlaris Sepanjang Masa

Inside Out 2 adalah sekuel dari film animasi laris yang dirilis pada 2015, Inside Out, yang berhasil meraih Piala Oscar untuk Film Animasi Terbaik di Academy Awards 2016.

Baca Juga 4 Fakta Unik Kang Mak, Film Horor Komedi Adaptasi Thailand

Menurut The Numbers, hingga akhir pekan, Inside Out 2 meraup US$639 juta di AS dan US$958 juta di luar negeri, sehingga total pendapatan box office globalnya mencapai lebih dari US$1,5 miliar dan menjadikannya film animasi digital terlaris sepanjang masa di seluruh dunia.

Menurut pelacak box office, pemegang rekor sebelumnya untuk film animasi digital terlaris sepanjang masa adalah Frozen II dari Disney, yang memperoleh US$1,45 miliar di box office seluruh dunia pada 2019.