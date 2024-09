Ussy Sulistiawati Rilis Parfum Seri Ketiganya, Makin Serius Garap Bisnis Wewangian

Bisnis.com, JAKARTA - Artis Ussy Sulistiawati tampaknya makin serius menggarap bisnis parfum. Buktinya, kini dia kembali merilis merk parfum terbarunya, yang diberi nama "In Extase with Ussy Pratama".

Parufm tersebut masuk dalam seri "Red and Gold".

Ini merupakan parfum ketiga yang dirilis oleh istri dari Andhika Pratama itu.

Tahun 2021 menandai langkah awal Ussy Pratama dalam dunia wewangian dengan peluncuran parfum "In Bed with Ussy Pratama" dalam seri "Black and Gold." Parfum ini meraih kesuksesan besar dan diterima hangat oleh pasar.

Kemudian, dia juga merilis "In Bed with Ussy Pratama," serta untuk menutup babak akhir dari era "Black and Gold," Ussy merilis edisi khusus "In Love with Ussy Pratama" pada tahun 2023.

Tak tanggung-tanggung, pembuatan parfum inipun sengaja dibikin Ussy di Jerman. Parfum ini juga dibuat dengan kerjasama para ahli parfum dari Paris, Berlin, dan Madrid, setiap botolnya dirancang dengan perhatian mendalam pada detail dan kualitas.

Menurutnya, alasan dia memilih Jerman sebagai pabrik pembuatan parfumnya karena ingin memastikan kualitasnya.

Dalam koleksi parfum seri terbatas "Red and Gold: In Extase with Ussy Pratama," Ussy menciptakan harmoni sempurna antara

kesegaran dan kemewahan dalam satu botol parfum.

"In Extase with Ussy Pratama" merupakan kelanjutan yang memukau dari seri Black and Gold sebelumnya, di mana "In Bed with Ussy Pratama" menjadi awal dari kisah cinta yang sensual dan intim di atas ranjang, terinspirasi dari program YouTube Ussy, Teman Tidur. Kini, "In Extase with Ussy Pratama" membawa kita pada babak baru yang menggabungkan kehangatan dan kedalaman cinta, menciptakan sensasi aroma yang memikat dan tak terlupakan," ujarnya.

Dengan pendekatan yang berbeda, "In Extase with Ussy Pratama" menawarkan pengalaman olfaktori yang lebih segar dan mengesankan.

Dibuka dengan top notes dari Black Pepper, Cinnamon, dan Neroli, yang memberikan kesan pertama yang kuat dan

menyegarkan.

Kemudian, heart notes yang memadukan aroma Leather, Berries, dan Rose memberikan sentuhan hangat dan sensual. Base notes dari Woody Notes, Amberwood, Oud, dan Vanilla melengkapi komposisi ini dengan keharuman yang dalam dan memeluk,

meninggalkan jejak aroma yang tak terlupakan, membuat siapapun candu.

Diproduksi dalam jumlah sangat terbatas, parfum ini hadir dengan desain botol yang mewah, dihiasi dengan kombinasi warna merah dan emas yang elegan. Tak hanya menawarkan keharuman yang luar biasa, parfum ini juga memancarkan keindahan visual

yang memikat.