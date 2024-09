Virus Baru Ditemukan di China, Menular Lewat Kutu Bisa Sebabkan Sakit Syaraf

Bisnis.com, JAKARTA - Virus baru yang ditularkan melalui kutu yang ditemukan di China, dan diklaim dapat menyebar ke manusia dan terkadang menyebabkan penyakit saraf.

Kuman yang dijuluki Wetland virus (WELV) ini pertama kali terdeteksi pada seorang pasien rumah sakit yang dirawat di kota Jinzhou pada Juni 2019, menurut laporan yang diterbitkan Rabu (4 September) di The New England Journal of Medicine.

Dilansir dari livescience, pria berusia 61 tahun ini mengalami demam, sakit kepala, dan muntah-muntah sekitar lima hari setelah mengunjungi sebuah taman di lahan basah yang luas di Mongolia Dalam, sebuah wilayah otonom di China utara.

Baca Juga Bandara Ngurah Rai Antisipasi Penyebaran Virus Mpox

Dia mengatakan kepada dokter bahwa dia digigit kutu di taman. Antibiotik tidak meredakan gejala yang dialami pria tersebut, sehingga menunjukkan bahwa infeksi tersebut bukan disebabkan oleh bakteri.

Analisis DNA dan RNA dalam darah pria tersebut mengungkapkan orthonairovirus yang belum pernah terlihat sebelumnya, yaitu sekelompok virus terkait yang mencakup beberapa virus yang dibawa oleh kutu.

Contoh lain dari virus ini termasuk virus yang menyebabkan demam berdarah Krimea-Kongo, penyakit langka dan mematikan yang dapat menyebar ke manusia melalui gigitan kutu atau melalui paparan cairan tubuh orang yang terinfeksi.

WELV sebelumnya belum pernah terlihat pada hewan atau manusia. Setelah menemukan virus tersebut dalam darah pasien rumah sakit, para peneliti mencari virus tersebut pada kutu dan hewan di Tiongkok utara, termasuk di taman lahan basah yang pernah dikunjungi pria tersebut.

Mereka mengumpulkan hampir 14.600 kutu dan mengelompokkannya berdasarkan lokasi dan spesies sehingga dapat dianalisis secara bertahap. Sekitar 2% dari kelompok tersebut dinyatakan positif mengandung materi genetik WELV.

Lima spesies kutu dapat menjadi sarang virus, namun secara proporsional, kutu pada spesies Haemaphysalis concinna paling sering dinyatakan positif. Virus ini juga terdeteksi pada sebagian kecil domba, kuda, dan babi yang diteliti oleh para peneliti, serta pada segelintir hewan pengerat yang disebut Transbaikal zokor (Myospalax psilurus).

Baca Juga Virus Mpox Cepat Bermutasi, Ilmuwan Kesulitan Melacak Strain Baru

Materi genetik dari virus ini tidak muncul pada anjing atau sapi, namun beberapa hewan tersebut memang membawa antibodi terhadap virus tersebut, yang menyiratkan bahwa sistem kekebalan mereka pada suatu saat telah membangun pertahanan terhadap kuman tersebut.

Tim tersebut juga menganalisis darah dari penjaga hutan yang “tampaknya sehat” dan menemukan bahwa 12 dari 640 sampel membawa antibodi terhadap virus tersebut. Selain itu, mereka melakukan tes virus di empat rumah sakit di timur laut Tiongkok.

Mereka menguji virus tersebut pada ratusan pasien yang mengalami demam dalam waktu satu bulan setelah gigitan kutu, dan 20 orang dinyatakan positif. Tiga orang secara bersamaan terinfeksi penyakit yang ditularkan melalui kutu, sementara 17 orang lainnya tampaknya hanya menderita infeksi WELV.

Mereka yang menderita infeksi WELV memiliki gejala umum, seperti demam, pusing, sakit kepala, rasa tidak enak badan dan sakit punggung, serta mual, muntah, dan diare. Hasil laboratorium menunjukkan tanda-tanda kerusakan jaringan dan pembekuan darah pada banyak pasien.

Khususnya, satu pasien yang terinfeksi WELV mengalami koma. Pasien tersebut memiliki konsentrasi sel darah putih yang tinggi – suatu tanda infeksi – dalam cairan di sekitar otak dan sumsum tulang belakang mereka. Untungnya, dengan pengobatan, “semua pasien pulih dan dipulangkan setelah 4 hingga 15 hari,” catat para peneliti.

Namun, ketika para peneliti mencoba menyuntikkan virus ke tikus percobaan, mereka menemukan bahwa virus tersebut dapat menyebabkan infeksi mematikan dan menyebar ke banyak organ, termasuk otak. Temuan ini mendukung gagasan bahwa WELV dapat menyebabkan infeksi serius pada sistem saraf.

“Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa orthonairovirus yang baru ditemukan, WELV, bersifat [patogen] bagi manusia… dan beredar di antara manusia, kutu, dan berbagai hewan di Tiongkok timur laut,” para peneliti menyimpulkan. “Meningkatkan pengawasan dan deteksi terhadap virus orthonairo yang baru muncul akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak virus ini terhadap kesehatan manusia.”