Netflix Segera Rilis Serial Animasi "Midnight Sun" yang Diadaptasi dari Twilight

Bisnis.com, JAKARTA - Serial Animasi berjudul Midnight Sun akan segera hadir di Netflix, menurut Variety. Midnight Sun diadaptasi dari cerita Twilight karya Stephanie Meyer.

Proyek serial animasi ini mulanya dilaporkan dalam pengembangan awal pada bulan April 2023 di studio Lionsgate Television.

Michael Burns, wakil ketua Lionsgate, mengonfirmasi pada Maret 2024 bahwa itu akan menjadi serial animasi. Kini, Netflix tengah mengembangkan proyek tersebut.

Diketahui, Midnight Sun awalnya dirilis pada tahun 2020 untuk menceritakan kembali buku “Twilight” pertama dari sudut pandang Edward Cullen dan bukan Bella Swan.

Sang penulis, Stephanie Meyer, berperan sebagai produser eksekutif dalam serial tersebut bersama dengan Meghan Hibbett untuk Fickle Fish Films.

Twilight sendiri merupakan film adaptasi dari novel berjudul sama. Film tersebut kemudian Kembali dirilis dengan mengadaptasi novel lanjutan Twilight, yakni New Moon, Eclipse, dan Breaking Dawn.

Meyers juga merilis buku “Life and Death: Twilight Reimagined” pada tahun 2015, yang menukar gender dua karakter utama, Bella dan Edward. Meyers kemudian merilis Midnight Sun pada tahun 2020.

Waralaba film, yang secara kolektif dikenal sebagai “The Twilight Saga,” terdiri dari lima film dan dirilis antara tahun 2008 dan 2012. Kelima film tersebut meraup total lebih dari $3 miliar di box office global dan menghasilkan bintang dari pemeran utama seperti Robert Pattinson , Kristen Stewart, dan Taylor Lautner.