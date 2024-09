Menuju Pestapora 2024, Dimeriahkan 280 Musisi dan Targetkan 100.000 Pengunjung

Bisnis.com, JAKARTA — Festival musik Pestapora Pertamina Fastron 2024 siap diselenggarakan akhir pekan ini. Selama tiga hari akan ada festival musik terbesar dan paling meriah di Indonesia.

Tahun ini Pestapora diselenggarakan mulai 20 hingga 22 September 2024. Acara tahun ini akan dimeriahkan oleh sekitar 280 musisi dari berbagai penjuru tanah air.

Beberapa musisi yang bakal memeriahkan acara antara lain Maliq & D'Essentials, Andien, Tulus, Ari Lasso, sampai Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Para musisi juga bakal tampil membawakan lagu-lagu dari album perdananya yang bakal membawa para penggemar bernostalgia.

Kiki Ucup, Festival Director Pestapora mengatakan, setelah kesuksesan dua tahun berturut-turut, tahun ini akan digelar lebih meriah dengan menghadirkan beragam aktivitas menarik yang tersebar di lebih dari 15 area pertunjukan.

"Jadi yang tampil akan banyak banget tahun ini, kalau ngomongin 280, kalau dibagi tiga hari berarti kurang lebih hampir 90-an penampil per harinya ya," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Adapun sampai saat ini, Pestapora 2024 sudah mencatat trafik hingga kurang lebih lebih 90.000 orang. Ucup berharap bisa mengundang hingga 100.000 orang tahun ini.

"Jadi sekarang 90.000, dengan target kita tahun ini, maksimal di 100.000 penonton selama tiga hari, jadi kurang lebih tinggal 10% lagi ya, insyaallah bisa terlaksana dan tercapai ya," imbuhnya.

Pada 2023 sendiri, Pestapora berhasil menarik perhatian 104.104 pengunjung, dengan 39.139 tiket terjual, di antaranya termasuk tiket 3 Days Pass, dengan 225 penampildan 12 arena pertunjukan.

Tahun ini, Pestapora bakal semakin meriah dengan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dan komunitas kreatif antara lain bersama dengan Paguyuban Crowd Surf, Microgram Alternative, Yes No Klub, Pon Your Tone, 24 Jamming, Hip Hop Hari Ini, Earhouse, Makna, serta Zodiac, yang masing-masing akan memberikan pengalaman unik bagi pengunjung selama tiga hari festival.

Selain itu, Pestapora Pertamina Fastron 2024 juga menghadirkan area ramah keluarga bernama "Pecapowa", bekerja sama dengan Ciao Bimbi Daycare, Kebun Kumara, Bumi Playscape, Bumi Kardus, dan Mamasewa.

Area tersebut akan menyediakan beragam aktivitas interaktif yang menyenangkan bagi anak-anak dan keluarga.

Agar tak terlewat Pestapora 2024, tiket masih bisa dibeli melalui https://pestapora.com/tiket mulai dari harga Rp300.000 per hari atau bisa lebih hemat dengan 3 Days Pass seharga Rp725.000.