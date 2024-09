Mantap, 28 Years Later Jadi Film Besar yang Direkam Pakai iPhone 15 Pro Max

Bisnis.com, JAKARTA - Film zombie karya Danny Boyle berjudul 28 Years Later menjadi film layar lebar yang direkam menggunakan iPhone 15 Pro Max.

Melansir Wired, film ini mengumpulkan iPhone 15 Pro Max untuk bisa merekam adegan film 28 Years Later.

Dengan anggaran $75 juta (sekitar Rp1 triliun), film ini menjadi film Hollywood terbesar yang pernah dibuat menggunakan ponsel pintar hingga saat ini.

Baca Juga Ini Dia 10 Pemilik Rumah Produksi Film dan Sinetron Terbesar di Indonesia

Dibintangi oleh Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, dan Ralph Fiennes, 28 Years Later adalah sekuel yang sangat dinantikan dari 28 Days Later tahun 2002 dan 28 Weeks Later tahun 2007.

Film ini telah menyelesaikan syutingnya pada akhir Agustus dan direncanakan akan dirilis pada Juni 2025.

Yang menariknya, Boyle juga merekam menggunakan kamera digital yang inovatif untuk film layar lebar Hollywood, yakni merekam menggunakan Canon XL-1 untuk film 28 Days Later.

Baca Juga Film Tulang Belulang Tulang, Angkat Tradisi Mangokal Holi di Batak Toba

Camcorder prosumer seharga $4.000 ini memiliki lensa yang dapat diganti dan menulis data ke kaset MiniDV (video digital).