SEVENTEEN Kembali Konser di Indonesia, Ini Perkiraan Harga Tiketnya

Bisnis.com, JAKARTA - Grup Kpop SEVENTEEN akan kembali menggelar konser mereka di Indonesia pada Februari 2025.

Konser tersebut diberi tajuk "SEVENTEEN [Right Here] World Tour In Asia", yang dimulai di Bulacan pada tanggal 18 dan 19 Januari 2025.

Kemudian diikuti oleh Singapura 25 Januari 2025, Jakarta 8 Februari 2025, dan Bangkok 15 Februari 2025.

Rangkaian tur ini akan dimulai pada 12 dan 13 Oktober 2024 di Stadion Goyang, Seoul, dan akan berlanjut di Rosemont, Belmont Park, San Antonio, Oakland, dan Los Angeles untuk rangkaian tur Amerika Serikat, dan di Nagoya, Tokyo, Osaka, dan Fukuoka untuk rangkaian tur dome Jepang.

Konser SEVENTEEN ini pun sudah diumumkan oleh promotor Mecimapro pada Rabu (26/9/2024). Meskipun begitu pihaknya belum mengumumkan mengenai masalah tiket.

Mecima belum memberikan informasi kapan tiket konser SEVENTEEN ini bisa dibeli untuk umum. Pihaknya juga belum mengumumkan mengenai harga dan seatplan tiket.

Namun merujuk pada konser-konser SEVENTEEN tahun lalu, harga tiket konser anak asuh Pledis ini kemungkinan tidak jauh berbeda.

Sebelumnya pada konser SEVENTEEN bertajuk "Be the Sun" pada tahun 2022, tiket konser dijual dengan Harga mulai Rp1,3 juta. Kemudian tiket paling mahal mencapai Rp3 juta.

Sedangkan untuk harga tiket konser SEVENTEEN "Be the Sun Jakarta Additional Show" di Stadion Madya GBK, tiketnya dijual di harga Rp1,1-Rp3,6 juta.

Dari referensi ini, kemungkinan besar harga tiket konser "SEVENTEEN [Right Here] World Tour In Asia" akan dimulai di Harga Rp1 jutaan.

Kemudian tiket paling mahal bisa dijual di harga Rp3-4 juta.

Namun yang pasti, penjualan harga tiket ini masih harus menunggu pengumuman resmi dari Pledis dan pihak promotor, Mecimapro.