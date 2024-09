SEVENTEEN akan Konser di Jakarta, Dua Member Bakal Absen

Bisnis.com, JAKARTA – SEVENTEEN resmi akan menggelar konser di Jakarta pada 8 Februari 2025 mendatang untuk menghibur para penggemar di Indonesia.

Dilansir dari siaran resmi PLEDIS Entertainment, Kamis (26/9/2024), SEVENTEEN akan menggelar tur Asia dengan tajuk ‘SEVENTEEN [Right Here] World Tour In Asia’, yang dimulai di Bulacan pada tanggal 18 dan 19 Januari 2025, diikuti oleh Singapura 25 Januari 2025, Jakarta 8 Februari 2025, dan Bangkok 15 Februari 2025.

Rangkaian tur ini akan dimulai pada 12 dan 13 Oktober 2024 di Stadion Goyang, Seoul, dan akan berlanjut di Rosemont, Belmont Park, San Antonio, Oakland, dan Los Angeles untuk rangkaian tur Amerika Serikat, dan di Nagoya, Tokyo, Osaka, dan Fukuoka untuk rangkaian tur dome Jepang.

Berikut Jadwal Lengkap World Tour SEVENTEEN [Right Here]:

Korea Selatan:

• 12 – 13 Oktober 2024 (Seoul)



Amerika Serikat:

• 22 – 23 Oktober 2024 (Rosemont)

• 25 & 27 Oktober 2024 (Belmont Park)

• 31 Oktober – 1 November 2024 (San Antonio)

• 5 – 6 November 2024 (Oakland)

• 9 November 2024 (Los Angeles)

Jepang:

• 29 – 30 November 2024 (Nagoya)

• 4 – 5 Desember 2024 (Tokyo)

• 12 – 15 Desember 2024 (Osaka)

• 19, 21, 22 Desember 2024 (Fukuoka)

Asia Tenggara:

• 18 – 19 Januari 2025 (Bulacan, Filipina)

• 25 Januari 2025 (Singapura)

• 8 Februari 2025 (Jakarta, Indonesia)

• 15 Februari 2025 (Bangkok, Thailand)

Untuk saat ini, belum ada keterangan detail mengenai harga tiket maupun jadwal pembelian tiket konser SEVENTEEN [RIGHT HERE] di Jakarta.

Informasi lebih lengkap akan disampaikan di situs resmi PLEDIS Entertainment dan Mecimapro selaku promotor pelaksanaan konser SEVENTEEN [RIGHT HERE] di Jakarta.

Dua Member Bakal Absen

Bersamaan dengan tur dunia, SEVENTEEN juga akan merilis mini-album ke-12 mereka ‘SPILL THE FEELS’ di 14 Oktober 2024 mendatang.

Namun, sayangnya dua member SEVENTEEN (Jeonghan dan Jun) akan absen dalam aktivitas promosi mini-album ke-12 dan World Tour SEVENTEEN [RIGHT HERE].

Dilansir dari pernyataan resmi PLEDIS Entertainment (12/8/2024), Jeonghan akan melaksanakan wajib militer per tanggal 26 September 2024 dan Jun akan fokus untuk karier akting di China.

Album SPILL THE FEELS akan menjadi projek terakhir kedua member tersebut untuk sementara waktu sebelum menjalankan aktivitas individu mereka. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)