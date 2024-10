Sumber Pendapatan Youtuber Gamer Jess No Limit, Salah Satunya Bisnis Top Up Game

Bisnis.com, JAKARTA - Tobias Justin, yang dikenal secara profesional sebagai Jess No Limit (lahir 5 Februari 1996) adalah seorang YouTuber dan selebritas internet berkebangsaan Indonesia keturunan Tionghoa.

Jess No Limit merupakan kanal YouTube utama Justin dengan jumlah pelanggan terbanyak pertama di Indonesia.

Dia juga menjalankan beberapa kanal YouTube lainnya, yaitu Grace No Limit, Jess No Limit Gaming, dan Jess No Limit Shorts.

Pada tahun 2023, Jess No Limit berhasil mengalahkan Ria Ricis sebagai YouTuber dengan jumlah pelanggan terbanyak di Indonesia.

Baru-baru ini dia mendapatkan 52 juta subscribers di YouTube.

Sukses menjadi youtuber dan konten kreator, Jess No Limit kemudian memulai bisnis top up game dengan brand TopUpNoLimit.

Top Up Game merupakan bisnis pembelian mata uang virtual atau item dalam game lewat transaksi uang sebenarnya.

Mata uang virtual ini lalu bisa digunakan untuk membeli item-item dalam game atau meningkatkan pengalaman bermain.

Dengan melakukan top up, para pemain akan memperoleh beberapa keuntungan dan manfaat.

Di bisnis top up ini, dia banyak memberikan promo spesial untuk para pemain. Misalnya, diskon, bonus item, hingga event khusus yang hanya bisa diakses pemain yang sudah top up tersebut.

Bahkan, bulan September 2024 lalu, dia melakukan pengundian dan serah terima berupa unit mobil Toyota untuk pemenang dari Kendal, Jawa Tengah.

"Keberadaan promo ini akan membuat para pemain dapat menghemat biaya dan mendapatkan keuntungan lebih.

Top up juga membantu para pemain mengoptimalkan pengalaman bermain. Dengan mendapatkan item, karakter, atau fitur yang kuat, mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan karakter dalam permainan. Misalnya, mendapatkan senjata atau perlengkapan khusus. Sehingga dapat meningkatkan skill serangan atau pertahanan karakter yang mereka mainkan," tuturnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, sebagai mantan pemain di Pro Scene Mobile Legend, Jess No Limit berhasil meraup penghasilan fantastis dari kanal YouTube-nya.

Adapun perkiraan penghasilan mencapai Rp1 miliar per bulannya dengan perkiraan potensi penghasilan per video mencapai Rp22 juta.

Bahkan sebelum dirinya hengkang sebagai atlet Esports, di mana Jess No Limit masih bergabung dengan tim eSport Evos, salah satu tim paling berpengaruh di Asia Tenggara. Maka, dalam sebulan, Jess bisa mendapatkan uang lebih dari Rp6 juta.

Selain itu, ada bonus dan lainnya, jika berhasil memenangkan pertandingan domestik atau internasional. Hingga saat ini, diketahui kekayaan Jess No Limit tidak hanya berasal dari kanal YouTube saja.

Adapun, sumber bisnis Jess No Limit lainnya berasal dari sponsor, jasa endorsement hingga komisi afiliasi.