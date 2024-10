Potensi Bisnis Talent Management Besar, Dampak Berkembangnya Media Sosial

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Manajemen Talenta atau talent management cukup menjanjikan di Indonesia, menyusul media sosial yang kian berkembang.

Hal inilah yang melandasi munculnya The Love Management yang digarap bekerja sama denga Hash Management.

Jayant, dari Hash Management memprediksi bisnis talent management akan makin berkembang seiring dengan berkembangnya media sosial di tanah air.

Dia memperkirakan dalam beberapa tahun bahkan bisnis ini akan terus bertumbuh, sehingga peluang bisnisnya masih terbuka lebar.

Apalagi, katanya, saat ini influencer banyak dilirik brand-brand untuk diendorsement, sehingga membutuhkan peran talent management untuk mengoptimalkannya.

Dia juga berharap talent yang ada di Love Management ini bisa didorong ke panggung internasional terutama di Asia Tenggara.

Baca Juga Deretan Selebriti yang Tidak Punya Media Sosial, dan Alasannya

Jayant memaparkan untuk awal, ada delapan talent yang digandeng oleh Love Management, dengan bidang konsistensi di fitnes, komedi, fashion, beauty juga.

Sementara itu Erick, sebagai Direktur Utama The Love Management, mengatakan pihaknya ingin membentuk sebuah platform manajemen yang lebih dari sekadar bisnis, tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan para talenta yang mereka kelola. Erick mengungkapkan visi jangka panjang perusahaan dalam menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan di industri hiburan.

“The Love Management juga mengajak kerja sama eksklusif untuk menciptakan kampanye kreatif yang melibatkan talenta-talenta berpotensi di Indonesia, kami mengajak perusahaan dan mitra yang ingin berkolaborasi, yang dapat menginspirasi dan memberikan dampak luas di dunia hiburan,”kata Erick.



Avan atau yang biasa kita kenal sebagai Avan The Love, merupakan partner yang melahirkan inspirasi untuk The Love Management, menceritakan perjalanan kariernya di dunia hiburan yang penuh tantangan. Sebagai seseorang yang telah melalui berbagai fase dalam industri ini, akan membagikan perspektif uniknya dalam membantu para talenta muda untuk bertumbuh dan berkembang melalui bimbingan profesional di The Love Management.