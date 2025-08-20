Bisnis Indonesia Premium
The Shadow Edge’s/imdb
Entertainment

Review The Shadow's Edge, Jackie Chan Kembali Beraksi, Tajam dan Seru

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Rabu, 20 Agustus 2025 - 09:14
Bisnis.com, JAKARTA - Jackie Chan masih berhasil menunjukkan tajinya, berakting bela diri, nyaris tanpa stunt man, di The Shadow Edge yang tayang besok, Rabu, 20 Agustus 2025.

The Shadow's Edge disutradarai dan ditulis oleh Larry Yang, yang membawa bintang-bintang ternama, seperti Jackie Chan yang beradu akting dengan Tony Leung, di mana film ini menjadi penanda ketiga kalinya mereka berdua tampil bersama setelah Island of Fire (1990) dan The Myth (2005).

Film ini juga dibintangi beberapa aktor muda seperti Zhang Zi Feng, Ci Sha, Zhenwei Wang yang sempat tenar dalam film The Karate Kid berasma Jackie Chan, serta Wen Junhui yang juga merupakan member boyband Korea Selatan Seventeen.

Baca Juga Jackie Chan Kembali Beraksi di Film Karate Kids 2


Sinopsis The Shadow's Edge
Di tengah teknologi yang semakin canggih, kepolisian Makau harus bergulat dengan pencuri yang licik yang menggunakan teknologi dan AI untuk mengelabui polisi dalam melancarkan aksinya.

Mereka sangat licik, mereka mengelabui kamera polisi dan sistem deteksi canggih dengan teknologi AI-nya sendiri dan sekelompok penjahat sombong yang mengelabui para polisi dengan berbagai penyamaran, dah bahkan melompat dari gedung tinggi menggunakan parasut.

Lantaran tak kunjung berhasil menangkap dan mengungkap para penjahat, pihak kepolisian kembali mengundang Opsir Wong (Jackie Chan) seorang ahli pelacakan yang sudah pensiun, untuk meninggalkan pekerjaannya dan melatih sekelompok agen yang belum berpengalaman.

Baca Juga Review Film Panda Plan, Kegemasan Panda Dibalut Aksi Menawan Jackie Chan

Dia mengajarkan para petugas dengan cara lama tanpa alat canggih, sepenuhnya mengasah ketajaman pengamatan, pengintaian dengan sabar, dan pelacakan yang cermat dari jarak yang tak terlihat.

Para agen rahasia yang ditunjuk di antaranya adalah Guoguo (Zhang Zifeng), polisi muda berbadan mungil yang dinilai tidak akan dicurigai sebagai polisi oleh para penjahat.


Review The Shadow's Edge
Sebagai film thriller aksi, aksi Jackie Chan dan Tony Leung tak perlu diragukan lagi, apalagi ketika mengetahui mereka tetap melakukan bebagai aksi besar itu sendiri tanpa bantuan stunt man.

Baca Juga Review Film 'A Legend', Menyaksikan Jackie Chan Muda Lagi dan Kembali Berlaga

Perlu diingat bahwa kini Jackie Chan sudah berusia 71 tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, bahkan rela memainkan peran yang lebih bernuansa kekerasan dan brutal.

Pertemuan kedua aktor legendaris ini berhasil membawa ketegangan, terutama ketika mereka akhirnya benar-benar bertatap muka di dalam sebuah lift.

Ceritanya juga dengan cermat menggambarkan keahlian Opsir Wong memanfaatkan momen untuk melakukan pengamatan kepada para penjahat dari dekat tanpa menimbulkan kecurigaan.

Tak hanya soal aksi bela diri di sana sini, tapi ada juga beberapa kisah drama yang dibawa, yang bahkan menyajikan plot twist di akhir. Sayangnya, di bagian flashbacknya, karakter Opsir Wong muda dan mendiang ayah Guoguo sama sekali tak mirip dengan versi tuanya.

Film ini berhasil membawa keseruan dan nostalgia dengan mempertemukan dua veteran film aksi China, serta bintang-bintang muda yang juga berhasil memukau para penonton, salah satunya Wen Junhui alias Jun dari Seventeen, yang tiap wajahnya hadir di layar lebar terus membuat Carat, penggemar Seventeen, bersorak.

Bagi penggemar yang sudah rindu melihat aksi Jackie Chan dan Tony Leung, The Shadow's Edge bisa disaksikan di bioskop, Rabu (20/8/2025).

Penulis : Mutiara Nabila
Tags :

