Intip Kekayaan Bersih Dua Lipa yang Tiba-tiba Batalkan Konser di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyanyi pop Dua Lipa mendadak membatalkan konsernya di Jakarta yang rencananya digelar akhir pekan lalu, pada 9 November 2024.

Dua Lipa dan promotor melalui akun instagram masing-masing mengumumkan batalnya konser tersebut karena alasan keamanan panggung, semalam sebelum hari konser.

Padahal, Dua Lipa juga mengatakan sudah tiba di Jakarta dan siap tampil. Panggung juga telah berdiri di Indonesia Arena, Senayan. Dia lantas meminta maaf pada penggemarnya yang sudah membeli tiket konsernya tersebut.

Mengintip Kekayaan Bersih Dua Lipa

Sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, dan model berkebangsaan Inggris-Albania, Dua Lipa diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar US$35 juta atau sekitar Rp548,76 miliar menurut Celebrity Net Worth.

Dua Lipa meraih ketenaran internasional setelah debut dengan albumnya yang berjudul namanya pada 2017, yang menampilkan singel-singel hit seperti "Be the One" dan "New Rules."

Pada 2020, Dua merilis album keduanya, "Future Nostalgia," dengan lagu-lagu yang bernuansa disko dan pop tahun 80-an, mencakup lagu-lagu yang menduduki puncak tangga lagu seperti "Don't Start Now," "Physical," dan "Levitating."

"Future Nostalgia" membuat Dua memperoleh pujian dari kritikus dan banyak penghargaan, termasuk Grammy Award untuk Album Vokal Pop Terbaik pada 2021.

Sepanjang kariernya, Dua Lipa juga telah berkolaborasi dengan berbagai artis ternama, termasuk Calvin Harris, Silk City, dan Elton John. Dia juga dikenal atas upaya filantropisnya, yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan.

Dua juga telah memulai debut aktingnya sebagai Mermaid Barbie dalam film laris 2023 "Barbie," dan dia memerankan LaGrange dalam film 2024 "Argylle.

Profil Dua Lipa

Dua Lipa lahir pada 22 Agustus 1995 di London, Inggris. Orang tuanya pindah dari Pristina, FR Yugoslavia, yang sekarang jadi Kosovo, beberapa tahun sebelum kelahirannya.

Dua bersekolah di Sylvia Young Theater School sebelum keluarganya pindah kembali ke Kosovo pada 2006 ketika ayahnya mendapat pekerjaan di sana. Dua bersekolah di Third Millennium School di Pristina, dan di sanalah dia menjadi penggemar artis hip-hop yang memengaruhi gaya musiknya.

Dua Lipa kemudian memulai kariernya saat usianya baru 14 tahun dengan mengunggah lagu-lagu cover artis favoritnya, seperti Pink dan Nelly Furtado, di YouTube. Dia terinspirasi oleh Justin Bieber yang juga memulai ketenarannya lewat YouTube, sehingga Dua pun bercita-cita melakukan hal yang sama.

Saat berusia 15 tahun, dia pindah kembali ke London dengan cita-cita menjadi penyanyi. Dua Lipa tinggal bersama seorang teman dan belajar di Parliament Hill School pada hari kerja dan kembali belajar di Sylvia Young Theater School pada akhir pekan.

Sebelum menjadi artis, Dua melakukan berbagai pekerjaan sambilan, bekerja di restoran dan klub malam, untuk mendapatkan uang untuk les musiknya. Dia kemudian bekerja sebagai model untuk ASOS Marketplace saat berusia 16 tahun dengan harapan bertemu orang-orang yang dapat meluncurkan karier musiknya. Namun kemudian dia meninggalkan perusahaan tersebut.

Pada 2013, dia memulai debut layar lebarnya saat membintangi iklan TV untuk "The X-Factor." Pada yang sama, dia menandatangani kontrak dengan Tap Management saat bekerja sebagai pelayan koktail. Tap Management menawarinya gaji bulanan untuk meninggalkan pekerjaannya dan fokus pada rekaman musik.

Selama salah satu sesi rekaman untuk Tap, dia juga ikut menulis lagu "Hotter than Hell," yang membuatnya menandatangani kontrak rekaman dengan Warner Music Group pada 2015.

Dua Lipa kemudian merilis singel pertamanya, "New Love," pada Agustus 2015. Selanjutnya, singel kedua Lipa, "Be the One", mencapai posisi #1 di Belgia serta #6 di Australia dan #9 di Inggris.

Dua Lipa kemudian terus naik daun, hingga menjadi salah satu artis yang masuk dalam daftar panjang BBC Sound of 2016. Dia meluncurkan tur pertamanya di Inggris dan Eropa pada Januari 2016 dan mengakhirinya pada bulan November 2016.

Di tahun yang sama Dua merilis singel ketiganya, "Last Dance," pada Februari 2016 dan terakhir "Hotter than Hell" pada 6 Mei 2016.

Kemudian pada tahun yang sama, Lipa tampil di singel Sean Paul "No Lie," yang melesat ke posisi #10 di Inggris. Pada Januari 2017, Dua memenangkan Penghargaan Pilihan Publik EBBA dan merilis singel berikutnya, "Scared to Be Lonely," yang merupakan hasil kolaborasi dengan Martin Garrix. Lagu ini mencapai posisi #14 di Inggris.

Dua Lipa lalu merilis album studio debutnya yang berjudul "New Rules" pada 2017 dan juga merilis EP "The Only" pada 2017.

Dia juga tampil dalam single "Bridge over Troubled Water," yang mencapai posisi #1 di Inggris dan merupakan single amal untuk keluarga korban kebakaran Grenfell Tower di London.

Pada 2017, Lipa dinominasikan untuk Teen Choice Award untuk kategori Choice Breakthrough Artist, dan juga dianugerahi sebagai Young and Promising International Artist di SCTV Music Awards.

Pada 2018, dia juga menerima nominasi dalam lima kategori di Brit Awards, jumlah nominasi tersebut lebih banyak daripada artis lain.

Pada 6 April 2018, Dua Lipa berkolaborasi dengan Calvin Harris merilis singel "One Kiss," yang memuncaki UK Singles Chart. Singel tersebut juga menjadi lagu terlaris di Inggris pada 2018 dan memuncaki tangga lagu selama delapan minggu berturut-turut.

Tak hanya produksi lagu untuk album sendiri, pada Januari 2019, Dua juga merilis singel "Swan Song" untuk soundtrack film "Alita: Battle Angel."

Dia kemudian merilis singel utama "Don't Start Now" dari album keduanya "Future Nostalgia" dan mengumumkan tur yang menyertainya. Singel tersebut memuncaki posisi #2 di AS dan Inggris.

Singel berikutnya yang dia bawakan menjelang perilisan album tersebut adalah "Physical," yang dirilis pada Januari 2020. Lipa merilis kembali album keduanya, "Future Nostalgia," pada 27 Maret 2020. Selanjutnya, pada 13 Agustus 2020, Dua Lipa merilis remix dari "Levitating," yang menampilkan Madonna dan Missy Elliot.

Kemudian pada Juni 2021, Dua merilis singel "Can They Hear Us" dari soundtrack "Gully" dan pada Agustus, dia kembali berkolaborasi dengan Elton John dalam lagu "Cold Heart (remix Pnau)" yang dirilis sebagai singel utama John dari albumnya "The Lockdown Sessions."

Berikutnya, pada 2022, Dua dan Megan Thee Stallion merilis "Sweetest Pie," dan pada Mei, dia berkolaborasi dengan Young Thug dan Calvin Harris dalam "Potion."

Kemudian pada Mei 2023, Lipa merilis "Dance the Night" dari soundtrack "Barbie".

Kemudian pada 2024, Dua Lipa kembali menggelar tur dunia bertajuk Radical Optimism, yang dimulai di Singapura pada 5 dan 6 November 2024 dan dijadwalkan dilanjutkan ke Jakarta namun dibatalkan.

Tur tersebut akan turut mengunjungi beberapa negara lainnya seperti Filipina, Jepang, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Spanyol, Prancis, Jerman, Belanda, hingga berakhir di Seattle, AS pada 16 Oktober 2025.