Mendadak, Konser Dua Lipa di Jakarta Besok Batal!

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Dua Lipa mendadak membatalkan konsernya di Jakarta yang rencananya digelar besok 9 November 2024.

Melalui akun instagramnya dia mengumumkan pembatalan tersebut karena alasan keamanan panggung.

Dua Lipa juga meminta maaf pada penggemarnya yang sudah membeli tiket konsernya tersebut.

Dia mengatakan proses refund akan segera disampaikan detailnya.

Sementara itu, dalam akun instagramnya, pihak PK Entertainment juga mengumumkan pembatalam tersebut.

Mereka mengungkapkan pembatalan karena masalah keamanan dan logistik yang tidak terduga, sehingga TEM Presents & PK Entertainment dengan berat hati mengumumkan pembatalan Dua Lipa Radical Optimism Tour di Jakarta yang telah sangat dinantikan yang dijadwalkan pada 9 November 2024 di Indonesia Arena.

Meskipun Dua Lipa siap tampil dan seluruh tim berupaya keras untuk menyelesaikan masalah produksi yang kritis terkait dengan struktur panggung yang disediakan oleh Mata Elang Productions, tidak aman bagi pertunjukan untuk tetap berlangsung. Keputusan yang sangat sulit untuk membatalkan ini dibuat dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan keselamatan penonton dan artis.

"TEM Presents dan PK Entertainment dengan tulus meminta maaf kepada semua penggemar yang menantikan pertunjukan atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pembatalan ini. Informasi lebih lanjut tentang pengembalian uang tiket tersedia di dualipainjakarta.com," tulis pernyataan mereka.

Konser Dua Lipa di Jakarta dipersembahkan oleh Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment dengan tema"Radical Optimism Tour" di Jakarta".

Peraoh 3x GRAMMY dan 7x BRIT Award, ikon pop global itu awalnya akan menggelar di Indonesia Arena - Senayan pada tanggal 9 November 2024.

Tiket mulai dijual pada Senin, 10 Juni 2024pukul 10:00 WIB eksklusif di dualipainjakarta.com. Harga tiket mulai dari Rp750.000 (harga tiket yang disebutkan belum termasuk pajak pemerintah 10%, biaya platform 5%, dan biaya administrasi).

Dua Lipa merupakan Powerhouse pop global peraih 3x GRAMMY dan 7x BRIT Award, Dua Lipa, terus menjadi salah satu kekuatan terdepan dalam musik pop dengan perilisan album ketiganya, Radical Optimism.

Segera setelah dirilis, album ini langsung menempati posisi No. 1 di 11 negara, termasuk Inggris di mana album ini menjadi debut album terbesar dari artis Inggris di tahun 2024 dan meraih penjualan minggu pertama tertinggi dari artis wanita Inggris sejak 2021. Di AS, album ini debut di No. 1 di tangga lagu Top Album Sales Billboard dan No. 2 di tangga lagu Billboard 200, menandai minggu penjualan terbesar Dua Lipa sejauh ini.

Album ini dinobatkan sebagai Critic’s Pickoleh The New York Times, yang memuji album ini sebagai “an album of nonstop ear candy,” sejalan dengan Variety yang menyatakannya sebagai “a joyous blast of pop savvy.” Selain itu, The New Yorker memuji, “the instrumentation is a gleaming and impenetrable expanse, and the main attraction is Lipa,” dan Vogue menyebutnya sebagai “a summery, self-assured slice of pop brilliance…[and] catchy as hell.”

Setelah dirilis pada tahun 2020, album sophomore Dua Lipa yang meraih platinum, Future Nostalgia, menjadi album yang paling lama berada di peringkat 10 teratas oleh artis wanita di Billboard 200 pada tahun 2021. Album peraih GRAMMY Award ini melahirkan beberapa single hit global, dengan "Levitating" meraih status diamond dan gelar Lagu No. 1 Hot 100 Billboard tahun 2021.

Di luar musik, Dua telah mencapai status superstar berkat berbagai minatnya yang luas. Pada tahun 2022, Dua meluncurkan Service95, platform editorial global yang berfokus pada gaya hidup, budaya, dan masyarakat. Platform ini kini mencakup buletin mingguan, klub buku Service95, dan podcast Dua Lipa: At Your Service yang telah dipuji oleh The Sunday Times dan The Guardian, serta dinobatkan sebagai salah satu Podcast Terbaik 2022 oleh Spotify.

Setelah menghiasi sampul setiap majalah fesyen ternama dunia, mulai dari Vogue dan Ellehingga W dan Dazed, Dua menambah "desainer" ke dalam resumenya pada tahun 2023. Ia bekerja sama dengan Donatella Versace dalam mendesain koleksi "La Vacanza" Versace, yang oleh Vogue disebut sebagai "kolaborasi terpanas musim panas."

Album debut self-titled Dua Lipa di tahun 2017 meraih sertifikat platinum, menghasilkan enam lagu platinum, dan menjadikan dirinya sebagai artis wanita pertama dalam sejarah BRIT Awards yang meraih lima nominasi dalam satu tahun. Dua memiliki total 10 nominasi GRAMMY, dengan tiga kemenangan untuk Best Pop Vocal Album, Best New Artist, dan Best Dance Recording. Selain itu, ia juga mendapatkan nominasi di Golden Globes dan Critics Choice Awards untuk lagu hitsnya "Dance The Night" dari film box office Barbie.

Secara global di semua platform, ia telah mengumpulkan lebih dari 42 miliar streaming dan memegang rekor sebagai artis wanita pertama yang memiliki dua album dengan lebih dari 10 miliar streaming masing-masing di Spotify.