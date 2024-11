Cakra Khan dan Deretan Artis Malaysia Puaskan Ribuan Penonton di Konser Kita Bagi Jadi

Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Cakra Khan dan deretan penyanyi Malaysia sukses memuaskan 2.000 penonton di konser bertajuk 100 Tahun and More Kita Bagi Jadi di Plenary Hall Kuala Lumpur Convention Centre, Minggu (24/11/2024) malam.

Sebanyak delapan penyanyi asal Malaysia seperti Dayang Nurfaiza,

Hael Husaindan, Jaclyn Victor, Azlan Typewriter, dan Cakra Khan tampil diiringi 100 anak yang tergabung dalam Malaysian Philharmonic Youth Orchestra membawakan 21 lagu.

Konser Kita Bagi Jadi dibuka dengan lagu Puteri Santubong yang dibawakan Dayang Nurfaiza yang membuat ribuan penonton ikut bergoyang dengan alunan nada melayu.

Cakra Khan di sela-sela penampilannya di Pleanery Hall mengaku sangat bangga bisa tampil dalam acara konser 100 Tahun and More Kita Bagi Jadi.

Cakra Khan tampil membawakan tiga lagu di konser ini, Nothing's Gonna Stop Us Now, You Raise Me Up, dan I'm Still Standing

"Saya senang bisa tampil dan ambil bagian 100 tahun CIMB. Semoga sukses dan mengejar mimpi," ujar Cakra Khan yang memakai setelan kemeja berwarna merah-putih.

Di sela-sela konser, pebalap sepeda Malaysia, Dato Azizulhasni Awang yang mendapat dukungan dari CIMB mengungkapkan kisah perjuangannya dari seorang yang bermimpi akhirnya bisa mewujudkan harapannya.

"Saya berasal dari Dungun, Terengganu. Saat saya bermimpi menjadi juara dunia semua orang tertawa, Setelah 10 tahun melakukan kerja keras, darah, keringat, dan aksi, akhirnya saya bisa mewujudkan mimpi," ujar Azizulhasni.

Konser 100 Tahun and More Kita Bagi Jadi akhirnya ditutup dengan medley lagu Warna dan Sinaran yang dinyanyikan oleh Scha Nuril, Jaclyn Victor, Aina Abdul.

Iringan orkestra Malaysian Philharmonic Youth Orchestra membuat dua lagu legenda itu semakin syahdu sehingga membuat penonton ikut menyanyi bersama.

Group Chief Brand dan Marketing Officer, Tony Darusman mengungkapkan rasa senang dan bangga konser 100 Tahun and More Kita Bagi Jadi akhirnya bisa terlaksana.

"Saya sangat senang setelah beberapa bulan kita dan team bekerja keras akhitnya kita hisa mengadakan konser kita bagi jadi," tutup Tony.