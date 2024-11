Daftar Pemenang World Travel Tech Awards Asia 2024

Bisnis.com, JAKARTA - World Travel Tech Awards penghargaan untuk pelaku teknologi perjalanan telah mengumumkan daftar pemenangnya pada tahun 2024, dalam gala yang diadakan di Funchal, Madeira Portugal.

World Travel Tech merupakan perhelatan yang menyoroti keunggulan di teknologi perjalanan, khususnya inovasi, platform, dan

perusahaan terkemuka yang turut membentuk masa depan industri

Dalam penghargaan itu, AirAsia MOVE kembali dinobatkan sebagai ‘Asia's Best Travel Booking App’ atau Aplikasi Pemesanan Perjalanan Terbaik di Asia pada World Travel Tech Awards 2024.

Penghargaan ini diraih oleh AirAsia MOVE selama dua tahun berturut-turut setelah kemenangan pertamanya di tahun 2023.

CEO AirAsia MOVE, Nadia Omer mengatakan, memenangkan penghargaan ini untuk kedua kali berturut-turut adalah bukti komitmen kami dalam mendukung, juga mempromosikan industri perjalanan di seluruh ASEAN dan sekitarnya.

“Sepanjang tahun 2024, AirAsia MOVE telah menyederhanakan arah bisnis dan menyelaraskan kembali fokus pada produk inti perjalanan. Mengacu kembali pada tujuan utama kami yang ingin memberikan para wisatawan sebuah pengalaman praktis dalam

setiap langkah perjalanan mereka. Kami dengan bangga menawarkan lebih dari 700 maskapai dan hampir satu juta pilihan akomodasi, di samping transportasi bandara, serta platform penjualan tiket konser dan aktivitas global yang semuanya terintegrasi di dalam satu aplikasi," papar Nadia.

Kedepannya, lanjutnya, AirAsia MOVE akan senantiasa memperluas kapabilitas dan beradaptasi dengan evolusi kebutuhan perjalanan, demi menyuguhkan lebih banyak penawaran inovatif bagi para penggunanya.

Mike Sawicki, Director World Travel Tech Awards menyampaikan, kemenangan AirAsia MOVE yang telah memenangkan kategori Asia’s Best Travel Booking App 2024 menunjukkan bagaimana brand ini meningkatkan standar dalam teknologi perjalanan.

Sementara itu, dilansir dari laman resmi di daftar pemenang ada juga Traveloka sebagai Asia's Best B2C Travel Platform 2024.

Kemudian, Grab sebagai World's Best Ride-Hailing App 2024, Organisasi Pariwisata Seoul, Korea Selatan mengklaim 'Destinasi Pariwisata Cerdas Terbaik Dunia' dan Qatar Airways memenangkan gelar 'Situs Web Maskapai Terbaik Dunia'. Booking.com juga merayakan tahun ini dengan mengklaim 'Aplikasi Pemesanan Perjalanan Terbaik Dunia'.

Google Meet dinobatkan sebagai pemenang 'Solusi Konferensi Video Terbaik Dunia'. Amadeus muncul sebagai ‘Penyedia Teknologi Perjalanan Terbaik Dunia’, sementara NEOM memenangkan ‘Proyek Perhotelan Cerdas Terbaik Dunia’. Roiback juga menikmati penampilan yang kuat, mengumpulkan 'Penyedia Solusi Pemesanan Hotel Terbaik Dunia'. BNESIM terpilih sebagai 'Penyedia SIM Perjalanan Terbaik Dunia', dan Jalur Pesiar Norwegia memenangkan 'Situs Web Jalur Pesiar Terbaik Dunia'.

Deretan pemenang diperoleh diperoleh setelah pencarian selama setahun untuk merek-merek teknologi perjalanan terkemuka di dunia.

Pemungutan suara dilakukan oleh para profesional di bidang teknologi perjalanan dan masyarakat, dengan nominasi yang memperoleh suara terbanyak dalam kategori yang disebut sebagai pemenang.

Berikut daftar lengkap pemenang world travel tech awards 2024

Asia's Best Cruise Line Website 2024 :Resorts World Cruises



Asia's Best Flight Comparison Website 2024 : KAYAK



Asia's Best Tourism Authority Website 2024: Seoul Tourism Organization



Asia's Best B2C Travel Platform 2024: Traveloka



Asia's Best B2B Travel Provider 2024: RezLive.com



Asia's Best Travel Booking App 2024: AirAsia MOVE



Asia's Best Travel Technology Provider 2024: Tencent

Asia's Best Travel App 2024: Discover Seoul Pass



Asia's Best Video Conferencing Solution 2024: Google Meet

Asia's Best Car Rental Booking Website 2024: QEEQ



Asia's Best Ferry Operator Website 2024: 2GO Travel



Asia's Best Travel Tech Startup 2024: Travclan



Asia's Best Hotel Website 2024: Marina Bay Sands Singapore

Asia's Best Airline App 2024: Singapore Airlines



Asia's Best B2B Travel Portal 2024: Tripjack



Asia's Best Ride-Hailing App 2024: Grab



Asia's Best Airline Website 2024: Singapore Airlines



Asia's Best Airport Website 2024: Hong Kong International Airport



India's Best B2B Travel Provider 2024: RezLive.com

India's Best B2C Travel Platform 2024: EaseMyTrip