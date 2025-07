Diare Saat Traveling Bisa Berdampak Jangka Panjang Lho

Bisnis.com, JAKARTA - Pernahkah Anda mengalami diare saat traveling atau liburan? jika iya maka Anda harus berhati-hati.

Pasalnya, diare saat traveling bukan hanya bisa merusak liburan Anda, terkadang, diare memicu sindrom iritasi usus besar, suatu kondisi kronis yang dapat bertahan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah Anda tiba di rumah.

"Penting bagi orang-orang untuk mengetahui bahwa hal ini bisa terjadi," kata ahli gastroenterologi Xiao Jing Wang, MD, asisten profesor di Mayo Clinic dilansir dari webmd.

Baca Juga Simak 5 Makanan Sehat untuk Meredakan Diare

Hampir 1 dari 8 orang yang mengalami diare pelancong terus mengalami gejala setidaknya selama enam bulan, menurut sebuah studi. Dari jumlah tersebut, hampir 80% mengalami gejala setidaknya selama satu tahun.

IBS menyebabkan sakit perut dan kembung, serta diare atau sembelit atau keduanya. Kondisi setelah perjalanan ini disebut IBS pascainfeksi (PI-IBS), dan dapat menjadi masalah seumur hidup bagi sebagian orang. "Sekitar 25% hingga 30% terus mengalami gejala setelah 10 tahun," kata Wang.

Diare pelancong, yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit, pada dasarnya termasuk dalam kategori keracunan makanan. Anda tertular dari patogen seperti campylobacteria dan E. coli dari makanan atau air yang tidak disanitasi dengan baik saat bepergian.

Baca Juga Tips Sehat, Cara Meredakan Diare pada Anak

IBS pascainfeksi terjadi ketika gejala Anda menetap setelah infeksi sembuh.

"Kami sekarang yakin bahwa banyak IBS di negara ini mungkin bermula dari infeksi enterik [keracunan makanan]," kata Bradley Connor, MD, direktur medis New York Center for Travel and Tropical Medicine di New York City.

Ada berbagai teori tentang bagaimana diare turis memicu IBS, dan para ahli sepakat bahwa kemungkinan besar ini merupakan kombinasi beberapa faktor. Salah satu teori menyatakan bahwa diare pelancong memicu respons autoimun karena kesalahan identifikasi suatu protein.

Baca Juga Siswa di Bone Bikin Obat Diare dari Daun Kelor dan Nano Zink Oksida

Bakteri yang paling sering dikaitkan dengan diare pelancong – Shigella, Campylobacter, Salmonella, dan E. coli – melepaskan toksin. Toksin ini menyerupai protein di usus, yang disebut vinculin, yang penting untuk fungsi usus yang sehat.

Teorinya adalah sistem imun dapat membingungkan kedua molekul tersebut. Oleh karena itu, sistem imun menghasilkan antibodi terhadap toksin tersebut – tetapi juga terhadap vinculin, kata Mark Pimentel, MD, direktur eksekutif program Medically Associated Science and Technology di Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Gangguan pada vinculin dapat menyebabkan fungsi usus yang buruk dan pertumbuhan bakteri tertentu yang berlebihan, yang berkontribusi pada IBS. Pimentel menerbitkan sebuah studi yang menemukan bahwa 56% penderita IBS dinyatakan positif antibodi vinculin.

4 Cara Meredakan Gejala IBS

Diare saat traveling juga dapat disebabkan oleh parasit, seperti giardia, yang memiliki tingkat pemicu PI-IBS tertinggi. Namun, giardia tidak melepaskan toksin tersebut, yang berarti kemungkinan ada faktor lain yang berperan.

Kemungkinan besar, mikrobioma usus terganggu. Diare traveling ini mengubah komposisi bakteri baik dan bakteri jahat di dalam usus.

Bakteri baik memiliki sifat anti-inflamasi dan membantu mengontrol seberapa baik suatu zat dapat berpindah dari usus ke aliran darah. Jika usus kewalahan oleh bakteri jahat, hal itu dapat menyebabkan peradangan kronis, perubahan cara usus mengosongkan isinya, dan akhirnya gejala IBS.

Risikonya cenderung lebih tinggi jika Anda mengalami keracunan makanan yang parah. Selain itu, jika Anda sudah menderita PI-IBS, Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalaminya lagi atau mengalami gejala yang lebih parah.

Apa yang dapat Anda Lakukan untuk Mengurangi Risiko Anda?

Hal terpenting adalah melindungi diri Anda dari diare pelancong. Jika Anda mengunjungi wilayah berisiko tinggi, seperti negara-negara berkembang di Amerika Tengah dan Selatan, Meksiko, Afrika, Timur Tengah, dan Asia, lakukan tindakan pencegahan berikut:

Hindari makanan mentah, termasuk produk susu yang tidak dipasteurisasi, serta daging, ikan, kerang, telur, dan produk pertanian mentah atau setengah matang.

Hindari salad, sayuran mentah, dan buah mentah dan tidak dikupas.

Hindari makanan dan minuman dari pedagang kaki lima.

Hindari air keran dan es kecuali jika terbukti aman, dan gunakan air minum kemasan sebagai gantinya.

Mengonsumsi bismut subsalisilat (Pepto-Bismol) sebagai tindakan pencegahan telah terbukti mengurangi risiko diare pelancong. Namun, dosis yang disarankan adalah dua tablet empat kali sehari, yang kurang praktis, kata Connor.

Bagi orang dengan risiko lebih tinggi, seperti penderita PI-IBS atau penyakit radang usus, dokter mungkin meresepkan antibiotik yang disebut rifaximin sebagai tindakan pencegahan jika mereka bepergian ke daerah berisiko tinggi. Rifaximin kurang terserap, sehingga tidak berdampak negatif pada bioma usus. Obat ini disetujui untuk mengobati diare pelancong tetapi digunakan secara pencegahan di luar label (artinya dokter meresepkannya untuk membantu mencegah diare, meskipun tidak disetujui FDA untuk penggunaan tersebut).

Terakhir, jika Anda mengalami keracunan makanan, hindari mengonsumsi antibiotik untuk diare pelancong ringan. Antibiotik dapat memperburuk gejala karena semakin mengganggu mikrobioma. Kasus yang lebih parah yang disebabkan oleh bakteri tertentu mungkin memerlukan antibiotik. "Tidak masalah untuk menggunakannya jika dokter Anda menyarankan Anda membutuhkannya," kata Wang.