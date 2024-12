Cara Kerja dan Efek Teknologi Ultherapy Prime pada Kulit Wajah

Bisnis.com, JAKARTA - Dengan teknologi yang semakin canggih, industri kecantikan terutama skincare juga turut terdampak.

Banyak teknologi yang diterapkan dalam industri skincare, salah satunya teknologi Ultherapy Prime.

Ultherapy PRIME adalah perawatan non-invasif unik yang menggunakan teknologi ultrasound yang telah teruji waktu dan pencitraan waktu nyata untuk memulai produksi kolagen tubuh Anda sendiri dan menciptakan pengencangan tahan lama yang tepat untuk Anda.

Cara kerja Ultherapy PRIME yakni masuk ke dalam permukaan kulit secara non-invasif menggunakan energi ultrasound.

Ideal untuk mereka yang mengalami kekenduran kulit atau hilangnya elastisitas, perawatan Ultherapy tidak menduplikasi hasil operasi pengencangan wajah, tetapi merupakan alternatif non-invasif yang terbukti secara klinis bagi mereka yang belum siap menjalani operasi.

Ultherapy PRIME bekerja dengan proses pembentukan kolagen dalam tubuh Anda yang berkurang seiring dengan pertambahan usia.

Youth & Beauty Clinic, salah satu klinik estetika terkemuka di Indonesia, tercatat sebagai salah satu dari TOP 10 EXCLUSIVE CLINIC dalam program Pre-Launching Ultherapy Prime di Indonesia, akan meluncurkan The Next Generation of Ultherapy, pada April 2025.

Dikutip dari website Youth & Beauty Clinic, disebutkan jika ultherapy adalah satu-satunya non-surgical skin lifting treatment yang dapat merangsang produksi kolagen dan elastin secara maksimal, dikarenakan teknologi canggihnya yang bernama Microfocused Ultrasound with Visualisation (MFU-V).

Mekanisme dari teknologi ini merupakan penghantaran energi panas secara presisi melalui gelombang ultrasound terhadap area dalam kulit hingga ke lapisan otot bernama SMAS.

Keahlian unggul dari teknologi ini juga tidak akan melukai bagian permukaan kulit atau menambah flek. Ditambah dengan adanya fitur Visualisation (ultrasound imaging), ini memberikan penglihatan langsung terhadap area yang di targetkan sehingga penghantaran energi dapat dipastikan menuju ke area yang ditargetkan.

Efek dari pemanasan akan memicu respon penyembuhan dan proses regeneratif kulit alami yang

akan:

1. Merangsang kontraksi kolagen

2. Menghasilkan kolagen dan elasin baru

Proses ini akan berlangsung selama 1 – 6 bulan setelah treatment dimana hasil pengangkatan dan pengencangan kulit akan terlihat secara progresif dan natural. Efek lain dari treatment ini adalah pengencangan pori” dan perbaikin tekstur kulit.

Hasil dapat terlihat dalam 1 – 2 bulan setelah treatment dimana kulit terlihat terangkat dan kencang. Hasil juga akan bertahan lama sehingga 1 – 2 tahun.

Kandidat Ideal

1. Berumur 30 – 60 tahun

2. Tidak menginginkan prosedur bedah atau operasi

3. Memiliki keriput dan kulit kendur

4. Memiliki pori” besar dan masalah tekstur kulit

5. Tidak menginginkan downtime

6. Ingin hasil terlihat natural dan tahan lama

7. Tidak menginginkan prosedur injeksi

Kebanyakan orang hanya membutuhkan 1x Treatment dalam 1 tahun, tetapi jumlah treatment akan tergantung dengan tingkat penuaan atau umur.

Karena penghantaran energi panas, area akan terlihat sedikit merah, bengkak atau memar. Tentunya efek ini hanya sementara dan akan berkurang dalam waktu beberapa menit.

Artis ternama, Hesti Purwadinata dan Enzy Storia, yang telah mencoba Ultherapy sebelumnya, mengungkapkan dirinya melihat perubahan yang signifikan pada kulit saya, terasa lebih kencang dan terlihat lebih segar yang pasti jadi lebih muda, tanpa benang.

“Investasi jangka panjang si tentunya, wajah bener-bener jadi lifting dan ternutrisi luar," ujar Enzy Storia yang juga mencoba terapi tersebut.