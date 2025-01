Jungkook BTS Pecahkan Rekor Jadi Solois K-Pop Pertama yang Raih BRIT Silver di Inggris

Bisnis.com, JAKARTA — BTS kembali mengukir sejarah, meski masih menjalani wajib militer. Kini, personilnya, Jungkook mengukir sejarah K-pop di Inggris Raya.

Dilansir Soompi, Industri Fonografi Inggris (BPI) telah mengumumkan bahwa singel Jungkook yang dirilis pada 2023 “3D” yang bersama dengan Jack Harlow telah menerima sertifikasi resmi BRIT silver, menjadikannya lagu solo keempatnya yang mencapai prestasi tersebut.

Dengan pencapaian ini, Jungkook menjadi artis solo Korea pertama dalam sejarah yang memiliki empat singel berbeda yang disertifikasi silver di Inggris Raya.

Sebagai seorang solois, Jungkook sebelumnya telah meraih silver di Inggris Raya dengan “Seven” (bersama Latto), “Standing Next to You,” dan kolaborasinya dengan Charlie Puth “Left and Right.”

Menurut ambang batas sertifikasi BPI, singel disertifikasi silver jika terjual sebanyak 200.000 unit, sedangkan album disertifikasi silver jika terjual sebanyak 60.000 unit.

Jungkook memulai debut solonya dengan album GOLDEN pada 2023, yang menggemparkan dunia. Album ini menampilkan kolaborasi populer seperti SEVEN ft. Latto dan 3D ft. Jack Harlow, yang keduanya menduduki puncak tangga lagu internasional.

Album ini juga mencakup singel hit Standing Next to You dan versi remix dengan bintang pop Usher. Selain itu, artis tersebut juga telah merilis film dokumenter solo berjudul I AM STILL. Film ini menceritakan proses 150 hari pembuatan album GOLDEN dan menjelang perilisannya.

Versi panjang dari film dokumenter I AM STILL dirilis sebagai serial dokumenter berjudul I AM STILL THE ORIGINAL pada 3 Desember 2024. Serial ini menggali lebih dalam perjalanan musik Jungkook dan inspirasi di balik album solo debutnya, GOLDEN.

Serial ini selanjutnya mencakup konten tambahan berdurasi 55 menit, yang menampilkan penampilan dan momen yang tidak termasuk dalam film aslinya, yang telah dirilis secara global pada September 2024.