V BTS Geser Tahta Penyanyi Natal Terlaris dari Mariah Carey Lewat Lagu Winter Ahead

Bisnis.com, JAKARTA — Semua orang tahu bahwa Mariah Carey adalah ratu musim liburan. Lagu "All I Want for Christmas Is You" milik penyanyi itu adalah lagu musiman yang paling populer di era modern, dan lagu itu tidak ada tandingannya setiap kali bulan Desember tiba.

Namun, tahun ini Mariah Carey harus rela turun tahta sebagai penyanyi dengan lagu Natal yang terus memuncaki tangga lagu Billboard.

Kali ini BTS V alias Kim Taehyung menggeser tahta penyanyi lagu Natal Mariah Carey di posisi nomor 1 tangga lagu Billboard dengan Winter Ahead.

"Winter Ahead" milik V diluncurkan di puncak tangga lagu Holiday Digital Song Sales pekan ini. Singel yang dipersembahkan bersama vokalis Korea Selatan Park Hyo Shin ini dibuka di posisi No. 1 dalam daftar lagu terlaris Billboard yang berkaitan erat dengan Natal dan musim tersebut.

Pekan lalu, singgasana itu masih berasa si tangan "All I Want for Christmas Is You," yang bukan hal yang aneh untuk dilihat di waktu seperti ini.

Namun, Carey kemudian turun ke posisi kedua, meskipun hanya untuk satu frame, karena kolaborasi V dan Shin terjual jauh lebih baik daripada salah satu potongan Natal terlaris sepanjang masa.

Berdasarkan data Luminate, pada periode pelacakan sebelumnya di AS, "Winter Ahead" terjual 10.300 kopi. Sementara Carey hanya berhasil menjual sekitar sepertiga dari jumlah tersebut, karena "All I Want for Christmas Is You" dibeli oleh 3.200 orang di AS.

Saat lagu ini mulai masuk dalam tangga lagu Holiday Digital Song Sales, "Winter Ahead" juga masuk ke dalam satu lagi daftar musiman Billboard, yang baru-baru ini mulai naik lagi.

V memulai debut singelnya di No. 62 pada Holiday 100, yang beroperasi mirip dengan Hot 100, tetapi dengan fokus hanya pada lagu-lagu liburan.

"Winter Ahead" juga berhasil masuk ke Hot 100. V menambah kemenangan kelima dalam kariernya di peringkat lagu paling penting di Amerika, karena lagu tersebut masuk ke dalam persaingan di No. 99 dan Shin menjadi pendatang baru dalam daftar tersebut.

Single terbaru V terjual dengan sangat baik, bahkan berhasil mendominasi tangga lagu Digital Song Sales untuk semua genre.

“Winter Ahead” memulai debutnya di puncak daftar lagu terlaris di AS, membawanya kembali ke posisi teratas untuk kedua kalinya dalam karier solonya.

Bintang BTS itu mengambil alih posisi Shaboozey, yang “A Bar Song (Tipsy)” sejauh ini merupakan pemimpin terlama dalam tangga lagu tersebut tahun ini.