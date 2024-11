Kompak! 7 Member BTS Sudah Masuk dalam Chart Billboard 200 Sebagai Penyanyi Solo

Bisnis.com, JAKARTA - Ketujuh anggota BTS kini telah mencapai 10 besar chart album Billboard 200 sebagai solois.

Terakhir, member yag masuk dalam 10 besar chart Billboatd adalah Jin's Happy dengan debut di No. 4 pada peringkat terbaru per tanggal 30 November.

Dia bergabung dengan sesama anggota BTS J-Hope, Jimin, Jung Kook, RM, Suga dan V dengan 10 besar sebagai solois.

Baca Juga Lagi Wajib Militer, V BTS Bakal Rilis Remix Lagu White Christmas Milik Bing Crosby

Tangga lagu Billboard 200 memberi peringkat pada album paling populer minggu ini di AS berdasarkan konsumsi multi-metrik yang diukur dalam unit album setara, yang disusun oleh Luminate.

Ini terdiri dari penjualan album, album setara lagu (TEA) dan album setara streaming (SEA). Setiap unit setara dengan satu penjualan album, atau 10 lagu individual terjual dari sebuah album, atau 3.750 streaming audio dan video resmi yang didukung iklan atau 1.250 streaming audio dan video resmi berbayar/berlangganan sesuai permintaan yang dihasilkan oleh lagu-lagu dari sebuah album.

Grafik baru bertanggal 30 November 2024 akan diposting secara lengkap di situs web Billboard pada hari Selasa, 26 November. Untuk semua berita grafik, ikuti @billboard dan @billboardcharts di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dan Instagram.

Baca Juga Daftar Konser Kpop di Indonesia yang Digelar hingga Akhir 2024

BTS sebagai grup pertama kali mencapai 10 besar dengan LOVE YOURSELF: Her di tangga lagu tanggal 7 Oktober 2017 ketika debut dan memuncak di No. 7. Itu adalah yang pertama dari tujuh 10 besar untuk grup tersebut, dengan enam di antaranya mencapai No.1.

Anggota BTS pertama yang mencapai 10 besar sebagai solois adalah RM, yang mencapai No. 3 di chart tanggal 31 Desember 2022 dengan Indigo. Sejak itu dia mengunjungi 10 besar lagi dengan Tempat Benar, Orang Salah, yang mencapai No. 5 pada daftar tanggal 8 Juni 2024.

Berikut rekap 10 besar masing-masing anggota BTS di Billboard 200

1. RM

Title; Peak; Chart Date

Indigo; No. 3; Dec. 31, 2022

Right Place, Wrong Person; No. 5; June 8, 2024

2. Jimin

Title; Peak; Chart Date

FACE; No. 2; April 8, 2023

MUSE; No. 2; Aug. 3, 2024

3. Suga (as Agust D)

Title; Peak; Chart Date

D-DAY; No. 2; May 6, 2023

4. J-Hope

Title; Peak; Chart Date

Jack in the Box; No. 6; Sept. 2, 2023

HOPE ON THE STREET VOL. 1; No. 5; April 13, 2024

5. V

Title; Peak; Chart Date

Layover; No. 2; Sept. 23, 2023

6. Jung Kook

Title; Peak; Chart Date

GOLDEN; No. 2; Nov. 18, 2023

7. Jin

Title; Peak; Chart Date

Happy; No. 4; Nov. 30, 2024