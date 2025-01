Falscara Hadir di Indonesia, Tawarkan DIY Eyelash Extension Praktis

Bisnis.com, JAKARTA – Falscara menawarkan perlengkapan Do It Yourself (DIY) eyelash extension yang memungkinkan konsumen menambah panjang dan volume bulu mata secara instan.

Produk-produk Falscara yang telah hadir di Indonesia meliputi Wisps, Bond & Seal, Overnighter, dan Remover. Dengan formula yang lembut, Falscara dirancang agar tidak merusak bulu mata asli, mudah dilepas, dan aman digunakan, termasuk bagi pengguna lensa kontak.

Vice President International Business KISS Products, Inc. James Park mengatakan bahwa Falscara hadir untuk memenuhi kebutuhan perempuan modern yang menginginkan solusi kecantikan yang cepat, praktis, dan aman.

Dengan Falscara, sambungnya, konsumen dapat menciptakan tampilan bulu mata yang tebal dan lentik hanya dalam hitungan menit tanpa harus keluar rumah.

Dia memastikan, semua produk dibuat dengan bahan berkualitas tinggi yang telah teruji keamanannya, sehingga nyaman digunakan setiap hari.

“Kami berharap Falscara dapat menjadi sahabat baru bagi perempuan Indonesia untuk tampil percaya diri dengan cara yang praktis. Kami percaya setiap momen itu berharga, dan Falscara hadir untuk melengkapi momen-momen tersebut dengan cara yang effortless namun tetap memukau,” ujar James dalam siaran pers, Jumat (17/1/2025).

Adapun, Falscara adalah produk unggulan dari KISS Products, Inc., sebuah perusahaan kecantikan global yang berbasis di Amerika Serikat. Dikenal karena inovasi produk DIY, Falscara menghadirkan teknologi mutakhir yang memungkinkan konsumen menikmati pengalaman eyelash extension di rumah dengan hasil yang menyerupai perawatan profesional di salon.

Falscara telah berkolaborasi dengan Ash K. Holm, seorang Make-Up Artist ternama yang telah menangani sejumlah selebriti papan atas seperti Kim Kardashian, Ariana Grande, dan Shay Mitchell.

Dengan beragam penghargaan yang didapatkan, brand eyelash extension nomor satu di Amerika Serikat ini kini resmi hadir untuk memenuhi kebutuhan kecantikan masyarakat Indonesia.

Dibanderol mulai dari Rp 190.000, produk Falscara dapat dibeli melalui berbagai platform e-commerce di Indonesia.