Perdana! Spotify Rilis Film Konser The Weeknd Bertajuk "The Billions Club Live"

Bisnis.com, JAKARTA — Platform musik terbesar dunia, Spotify, untuk pertama kalinya merilis film konser secara eksklusif di platformnya.

Film konser tersebut menampilkan salah satu artis terbesar di dunia The Weeknd, bertajuk "Billions Club Live with The Weeknd: A Concert Film".

Lewat film konser eksklusif berdurasi lebih dari 45 menit ini, penonton dapat menyaksikan konser The Weeknd di Los Angeles untuk merayakan pencapaian atas 25 lagunya yang masing-masing telah didengarkan lebih dari satu miliar kali di Spotify.

Tersedia sejak 7 Januari 2025, film ini mendokumentasikan konser eksklusif bagi top fans The Weekend di Spotify, yang berlangsung pada 12 Desember 2024 di Los Angeles, California, dan dihadiri lebih dari 1.700 penggemar.

Dalam konser tersebut, The Weeknd membawakan sebagian besar lagunya yang masuk dalam jajaran Billions Club, termasuk “Can’t Feel My Face,” “Die For You,” dan “Earned It,” serta beberapa lagu favorit baru dari albumnya yang akan datang.

Perilisan film ini juga menandai debut The Billions Club Live, program baru dalam seri Billions Club Spotify yang merayakan kesuksesan luar biasa dari para artis yang lagunya telah mencapai miliaran streams.

The Billions Club telah berkembang menjadi program paling bergengsi di Spotify, mencakup flagship playlist, plakat untuk artis, seri video, hingga konser serta video berdurasi panjang.

Film ini selanjutnya menjadi persembahan terbaru dari program inovatif ini. Spotify terus memberikan lebih banyak cara bagi artis dan penggemar untuk terhubung, sekaligus memungkinkan pendengar merasakan momen-momen unik yang tak terlupakan.

Film ini jadi contoh, dengan menampilkan momen spesial yang dinarasikan langsung oleh The Weeknd. Dalam narasi tersebut, dia mengenang momen-momen transformatif sepanjang kariernya dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pendengar setianya di seluruh dunia.

Tak ketinggalan di Indonesia, kesuksesan The Weeknd juga bergaung di hati para pendengar lewat popularitas dan kedekatannya dengan pendengar. Adapun, Jakarta menjadi salah satu kota yang paling banyak mendengarkan The Weeknd.

Pada Spotify Wrapped, The Weeknd masuk dalam daftar Top 5 Artis Internasional Teratas di Indonesia, sementara lagunya, “One Of The Girls (bersama JENNIE dan Lily Rose Depp)”, masuk dalam jajaran Top 5 Lagu Internasional Teratas di Indonesia.

Selama 48 jam sejak dirilis, film komser The Weeknd ini hanya akan tersedia di Spotify, sehingga memberikan kesempatan eksklusif kepada penggemar The Weeknd yang telah berkontribusi atas kesuksesannya di Spotify untuk menyaksikan konser ini terlebih dahulu.

Penggemar di Indonesia dapat menonton film The Billions Club Live mulai 7 Januari 2025 melalui link ini menggunakan perangkat iOS, Android, Desktop, atau TV. Video ini juga dapat diakses melalui halaman artis The Weeknd atau dengan mencari "Billions Club: The Series" di Spotify.