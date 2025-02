Bocoran Setlist Lagu yang Dibawakan Maroon 5 di Konser JIS Jakarta Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Malam ini, Maroon 5 akan menggelar tur Asia headline mereka di Jakarta, Indonesia, di Jakarta International Stadium.

Tur di Jakarta dipersembahkan oleh Live Nation, TEM Presents,dan PK Entertainment.

Tur ini dimulai di Manila, diikuti oleh Bangkok, Tokyo, Kuala Lumpur, dan Kaohsiung pada bulan Februari sebagai bagian dari Maroon 5 Asia 2025.

Maroon 5 telah mencapai kesuksesan ini dengan gaya mereka yang khas dan mudah dikenali.

Kombinasi penulisan lagu yang kuat, lirik yang langsung, kecerdasan, dan kreativitas yang berpetualang telah menandai hibrida rock dan pop mereka sejak awal.

Berasal dari City of Angels dengan gaya ini, grup ini melesat ke dunia internasional dengan debut mereka, Songs About Jane, yang meraih GRAMMY® pertama mereka untuk "Best New Artist" pada tahun 2005.

Baca Juga Ini Cara Beli Tiket Konser Maroon 5 Jakarta 2025

Berikut setlist lagu Maroon 5 di konser Jakarta

Animals



One More Night



This Love



Stereo Hearts

(Gym Class Heroes cover)



Harder to Breathe



Lucky Strike



Sunday Morning



Payphone



What Lovers Do



Makes Me Wonder



I Wanna Be Your Lover

(Prince cover)



Heavy

(PJ Morton song)

Maps



Memories



Don't Wanna Know



Love Somebody

Moves Like Jagger



She Will Be Loved



Girls Like You



Sugar