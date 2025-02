Ini Dia Daftar Maskapai Penerbangan Terbaik 2025 Versi AirlineRatings

Bisnis.com, JAKARTA — Di saat para pelancong semakin selektif terhadap faktor-faktor seperti kenyamanan kursi, keandalan, fasilitas dalam pesawat, dan pengalaman penumpang secara keseluruhan, mereka juga ingin mengetahui apa maskapai terbaik di dunia?

Untuk membantu para pelancong menentukan pilihan mereka, AirlineRatings.com mempertimbangkan semua faktor tersebut saat menyusun Penghargaan Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia 2025.

Penghargaan ini menyoroti maskapai penerbangan yang menonjol dalam industri yang berkembang pesat.

Tahun ini, AirlineRatings menambahkan kategori hibrida untuk mengakui maskapai penerbangan yang memadukan elemen model layanan penuh namun dengan biaya rendah.

Selama bertahun-tahun, maskapai penerbangan terbagi menjadi dua kategori berbeda, maskapai penerbangan berbiaya rendah dan maskapai penerbangan layanan penuh.

Maskapai penerbangan berbiaya rendah dikenal dengan fasilitas yang minim dengan jarak kursi yang sempit dan model bayar sesuai pemakaian untuk segala hal mulai dari makanan hingga hiburan.

Sebaliknya, maskapai penerbangan layanan penuh menawarkan pengalaman yang lebih inklusif, dengan jarak tempat duduk yang lebih besar, makanan dan minuman gratis, hiburan dalam penerbangan, dan fasilitas seperti selimut dan bantal yang sudah termasuk dalam harga tiket.

Banyak maskapai penerbangan lama Amerika dan Eropa telah mengadopsi pendekatan ini, di mana makanan dan camilan biasanya dijual di dalam pesawat, tetapi minuman nonalkohol tetap gratis.

Sementara itu, selimut, bantal, dan hiburan dalam penerbangan dapat diberikan berdasarkan permintaan, tersedia untuk dibeli, atau dihilangkan sama sekali.

Selain kategori hibrida, AirlineRatings juga memberi peringkat maskapai layanan penuh, maskapai berbiaya rendah, maskapai berdasarkan kelas kabin, dan banyak lagi.

Mengutip daftar AirlineRatings, berikut ini daftar Maskapai Terbaik Tahun Ini:

- Maskapai Terbaik Dunia: Korean Air

Pada 2025, Korean Air dinobatkan sebagai maskapai terbaik dunia, yang dirayakan oleh AirlineRatings atas komitmennya terhadap keunggulan, inovasi, dan, yang terpenting, kenyamanan penumpang.

Di era ketika banyak maskapai penerbangan menyediakan lebih banyak kursi di kabin ekonomi, Korean Air mengambil pendekatan yang berbeda, dengan memprioritaskan kenyamanan penumpang alih-alih menawarkan pemotongan biaya.

Kelas ekonomi Korean Air menonjol karena jarak dan lebar kursi yang luas, memberikan pengalaman yang unggul bagi para pelancong.

Selain itu, penumpang kelas ekonomi juga bisa mendapatkan kenyamanan ekstra seperti sandal dan porsi makanan yang lebih besar.

Di samping itu, menurut AirlineRatings, pengalaman kelas bisnis Korean Air juga patut mendapat pujian, khususnya pada pesawat yang dilengkapi dengan kursi Prestige 2.0, yang menawarkan privasi, kenyamanan, dan fungsionalitas yang lebih baik.

Selengkapnya, berikut adalah 25 Maskapai Layanan Penuh teratas untuk tahun 2025:

1. Korean Air

2. Qatar

3. Air New Zealand

4. Cathay Pacific

5. Singapore Airlines

6. Emirates

7. Japan Airlines

8. Qantas

9. Etihad

10. Turkish Airlines

11. EVA Air

12. Fiji Airways

13. Virgin Atlantic

14. ANA

15. Aero Mexico

16. Air Caraibes

17. Thai Airways

18. STARLUX Airlines

19. Vietnam Airlines

20. Sri Lankan Airlines

21. Air France

22. KLM

23. Air Calin

24. Air Mauritius

25. Garuda Indonesia

- Maskapai Layanan Lengkap Terbaik:

1. Korean Air

AirlineRatings menyoroti maskapai terbaik di berbagai kategori. Dengan dimensi kursi yang luas dan layanan yang luar biasa, Korean Air menjadi pemenang dalam kategori layanan lengkap.

2. Qatar Airways

Berada di posisi kedua dalam daftar ini adalah Qatar Airways, yang menjadi pemenang penghargaan AirlineRatings 2024. Maskapai ini dinilai masih menawarkan pengalaman ekonomi yang luar biasa, meskipun menyediakan ruang yang sedikit lebih sedikit per penumpang dibandingkan dengan Korean Air.

Qatar juga mendominasi di kelas bisnis, berkat Qsuite yang memenangkan penghargaan dan penawaran premium yang luar biasa.

3. Air New Zealand

Air New Zealand melengkapi tiga teratas. Air New Zealand terus unggul di semua kabin, yakni ekonomi, ekonomi premium, dan kelas bisnis. Adapun, yang benar-benar menonjol dari Air New Zealand adalah Skycouch yang inovatif, pengubah permainan bagi keluarga atau pasangan yang bepergian bersama.

Air New Zealand juga memegang gelar maskapai teraman di dunia dalam pemeringkatan maskapai teraman AirlineRatings.

- Maskapai Hibrida Terbaik

1. JetBlue

Pemenang kategori hibrida baru adalah JetBlue. Menurut AirlineRatings, maskapai ini hampir menyamai maskapai layanan penuh, dengan satu-satunya pengecualian adalah kebutuhan untuk membeli makanan di dalam pesawat.

Penawarannya meliputi Wi-Fi gratis, siaran TV langsung, hiburan dalam pesawat, makanan ringan kecil gratis dan minuman nonalkohol, tempat duduk ekonomi yang luas dan kelas Mint premium dengan kursi yang dapat direbahkan pada rute tertentu.

2. WestJet

Di posisi kedua adalah WestJet, yang menyediakan makanan ringan gratis, minuman nonalkohol, dan hiburan dalam pesawat melalui layar atau aplikasi, beserta kabin premium yang menawarkan ruang kaki ekstra dan makanan yang lebih baik.

Makanan ringan, makanan, minuman beralkohol, dan Wi-Fi dengan kuota yang lebih besar juga tersedia untuk dibeli. Namun, tempat duduk kelas ekonomi WestJet memiliki jarak yang lebih kecil, sekitar 30 hingga 31 inci.

Meskipun kedua maskapai penerbangan ini memiliki keseimbangan antara keterjangkauan dan kualitas, berbagai fasilitas gratis JetBlue yang lebih luas memberikannya keunggulan.

3. Virgin Australia

Virgin Australia berada di posisi ketiga. Maskapai ini menawarkan hiburan dalam pesawat dan minuman nonalkohol gratis, tetapi tidak menyediakan makanan ringan atau selimut dan bantal gratis.

Dibandingkan dengan maskapai besar lainnya seperti tiga maskapai besar Amerika, Virgin menawarkan lebih sedikit fasilitas.

Namun, umpan balik pelanggan Virgin Australia dan awak kabinnya yang terus-menerus mendapatkan penghargaan membantu maskapai ini mempertahankan posisi yang kuat.

Keuntungan penting yang ditawarkan Virgin adalah kemampuan bagi keluarga yang bepergian dengan bayi, di mana dengan tarif tertentu dapat membawa tas seberat 23 kg sebagai pengganti kereta dorong bayi, kursi mobil bayi, atau ranjang bayi standar.

- Maskapai Berbiaya Rendah Terbaik

1. AirAsia

Persaingan antara AirAsia dan Jetstar sangat ketat, dengan hanya selisih satu poin. Menurut AirlineRatings, AirAsia X, maskapai jarak jauh AirAsia, menang karena memadukan tarif yang terjangkau dan opsi premium, termasuk tempat tidur datar di zona tenang premium bebas anak-anak dan tarif ekonomi yang fleksibel.

Hal ini memungkinkan penumpang untuk memilih keseimbangan ideal antara kenyamanan dan keterjangkauan dalam perjalanan jarak jauh.

2. Jetstar

Jetstar, yang berada di posisi kedua, juga menawarkan pilihan yang sangat baik untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh, memberikan penumpang kemampuan untuk terbang sesuai anggaran dan tingkat kenyamanan yang diinginkan.

Kedua maskapai ini menonjol karena tarifnya yang terjangkau dan jaringan rute yang luas. Namun, pembeda utamanya adalah zona bebas anak dari Air Asia, yang sangat diapresiasi oleh para pelancong.

3. AirBaltic

AirBaltic mengalami peningkatan signifikan tahun ini ke posisi nomor tiga. Yang membuatnya unggul adalah adanya armada Airbus A220 yang modern dan berencana untuk melengkapi semua pesawat A220-300 dengan konektivitas dalam penerbangan Starlink milik SpaceX.

Peningkatan ini akan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi yang lancar bagi setiap penumpang, bebas dari halaman login dan bebas repot.

- Maskapai Penerbangan Berbiaya Sangat Rendah Terbaik

1. VietJet

VietJet adalah pemenang penghargaan maskapai penerbangan berbiaya sangat rendah terbaik. Perusahaan ini mendapatkan tempat ini berkat kemampuannya untuk mendefinisikan kembali keterjangkauan sambil tetap menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan.

VietJet telah memberikan nilai yang luar biasa kepada penumpang, menggabungkan harga yang kompetitif dengan model layanan yang andal dan inovatif. Kemampuan mereka untuk membuat perjalanan udara dapat diakses oleh jutaan orang tanpa mengorbankan keselamatan atau efisiensi membuat mereka berbeda.

2. Cebu Pacific

Penerbangan berbiaya sangat rendah kedua adalah Cebu Pacific. Maskapai ini berkantor pusat di Filipina dan dikenal karena menyediakan pilihan perjalanan udara yang terjangkau di seluruh wilayah Asia-Pasifik dan sekitarnya.