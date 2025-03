The Monkey jadi Film Horor Terlaris 2025 di Box Office

Bisnis.com, JAKARTA — Film horor thriller terbaru karya Osgood 'Oz' Perkins, yang mengadaptasi cerita The Monkey karya Stephen King mencetak posisi yang kuat di box office untuk genre horor pada 2025.

Film The Monkey menceritakan kisah saudara kembar yang dihantui oleh monyet mainan jahat yang membawa kematian mengerikan bagi siapa saja yang bertemu dengannya.

Film ini dibintangi oleh Theo James sebagai saudara kembar Hal dan Bill, bersama Tatiana Maslany, Christian Concert, Colin O'Brien, Adam Scott, dan Elijah Wood.

Menurut Box Office Mojo, The Monkey telah berhasil meraup lebih dari US$38 juta dari box office di seluruh dunia. Menjadikannya sebagai film dengan pendapatan tertinggi ketujuh, dan digadang-gadang menjadi film horor terlaris tahun ini sejauh ini.

Hal ini juga menempatkan The Monkey di atas Companion, Wolf Man, yang masing-masing meraup sekitar US$34 juta, serta Heart Eyes yang meraup sekitar US$31 juta.

Tahun 2025 sendiri telah menjadi tahun kebangkitan genre horor, dengan kesuksesan Nosferatu, film horor vampir yang mendapat nominasi Oscar dan berhasil bertahan di bioskop hingga tahun baru setelah dirilis di AS pada Desember 2024.

Companion dan Heart Eyes juga akan melanjutkan tren ini, karena masing-masing film berhasil juga telah berhasil balik modal.

Selain itu, meskipun mendapat sambutan yang beragam, Wolf Man berhasil mendapatkan kembali anggarannya sebesar US$25 juta, meskipun tidak begitu sukses di pasaran.

Adapun, The Monkey melanjutkan tren positif yang kemungkinan akan terus berlanjut hingga akhir 2025, tidak hanya bagi filmnya, tapi juga melanjutkan tren positif bagi Oz Perkins.

Film garapan Perkins sebelumnya, Longlegs tidak hanya menjadi hit yang menguntungkan, tetapi juga menjadi film terlaris yang dirilis olehnya dan distributor Neon hingga saat ini, di samping film independen terlaris tahun ini.

Dengan Perkins yang telah bersiap untuk merilis kolaborasi berikutnya bersama Neon pada Oktober dengan Keeper, film tersebut diperkirakan akan menjadi hit baru lainnya.

Selain itu, penggemar horor juga akan dimanjakan tahun ini, dengan kembalinya waralaba horor yang digemari di layar lebar, seperti M3GAN 2.0, Five Nights At Freddy's 2, Final Destination: Bloodlines, Predator: Badlands, dan 28 Weeks Later.