5 Rekomendasi Kuliner Halal di Hong Kong

Bisnis.com, JAKARTA - Hong Kong fokus mengembangkan destinasi wisata ramah muslim, dengan meningkatkan layanan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Terutama untuk kuliner halalnya.

Hong Kong Tourism Board (HKTB) telah intensif bekerja sama dengan pemangku kepentingan pariwisata setempat dalam rangka memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan wisatawan muslim.

Dari sekitar 100 restoran saat inisiatif ramah muslim pertama kali diluncurkan oleh HKTB pada Juni 2024, kini jumlahnya telah meningkat menjadi 153 restoran, menawarkan beragam pilihan kuliner yang lebih luas kepada pengunjung.

Dampak dari inisiatif ramah muslim di Hong Kong telah terlihat jelas, dengan peningkatan signifikan kedatangan wisatawan dari Indonesia dan Malaysia, masing-masing sebesar 43% dan 50% per tahun.

Kenaikan ini menunjukkan minat yang kuat dari masyarakat Indonesia dan Malaysia untuk berkunjung ke Hong Kong. Peningkatan permintaan ini diperkirakan akan mendorong lebih banyak bisnis lokal di Hong Kong untuk mengadopsi inisiatif dan fasilitas ramah muslim, sehingga memperkuat posisi Hong Kong sebagai destinasi ramah muslim.

Melalui program pelatihan yang komprehensif dan bimbingan dalam proses akreditasi, HKTB telah berhasil meningkatkan kualitas pengalaman wisata bagi pengunjung muslim dan memperkuat pemahaman tentang persyaratan halal dan fasilitas ramah muslim di kalangan para pemangku kepentingan pariwisata.

Liew Chian Jia, Regional Director of Southeast Asia, HKTB, menyatakan, selama satu tahun terakhir, lebih banyak lagi tempat wisata, restoran, dan hotel telah mendapatkan akreditasi, menunjukkan antusiasme Hong Kong dalam menyediakan pengalaman berkualitas tinggi bagi wisatawan muslim.

"Kami bertekad menjadikan Hong Kong destinasi pilihan utama bagi wisatawan dari Indonesia dan Malaysia, dan kami berharap menyambut lebih banyak tamu muslim di tahun 2025 dan seterusnya." ujarnya.

Salah satu tonggak penting dalam upaya Hong Kong Tourism Board (HKTB) adalah meningkatnya jumlah hotel yang berpartisipasi dalam program akreditasi Crescent Rating (CR) sebuah program dari Crescent Rating, perusahaan pemasaran wisata muslim terkemuka, yang menilai hotel berdasarkan fasilitas mereka yang tersedia untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan muslim.

Baca Juga Delegasi Hong Kong Lirik Peluang Investasi di BSD City

Hingga 11 Maret 2025, 55 hotel di Hong Kong telah berhasil memperoleh peringkat akreditasi dari Crescent Rating, berdasarkan ketersediaan fasilitas ramah muslim yang ada di hotel. Selain itu, jumlah restoran bersertifikat halal dan ramah muslim telah bertambah signifikan yang diakreditasi oleh Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong (Dewan Pengawas).

5 Tempat Bersantap Bersertifikat Halal yang Wajib Dicoba di Hong Kong

Untuk membantu wisatawan muslim menjelajahi kota ini dengan mudah, berikut ini beberapa tempat baru yang menawarkan pilihan bersantap bersertifikat halal dan ramah muslim:



1. Chinesology

Restoran fine-dining Tiongkok ramah muslim pertama di Hong Kong, Chineseology, telah menerima sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya HKTB berkolaborasi dengan Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong (Dewan Pengawas). Restoran ini menawarkan sebuah pengalaman kuliner unik dengan hidangan Tiongkok bersertifikat halal.

Dengan interiornya yang elegan—menampilkan kayu premium, marmer ramping, dan tanaman hijau rimbun, serta langit-langit yang tinggi, cermin besar, dan jendela Prancis—Chineseology menciptakan suasana yang modern namun hangat, ideal untuk menikmati sajian kulinernya yang mewah dan lezat.



Alamat: Shop 3101, Podium Level 3, ifc mall, Central, Hong Kong

2. Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine di The Mira adalah restoran kelas atas yang telah dinobatkan oleh Michelin Guide Hong Kong & Makau setiap tahun sejak 2012, menawarkan hidangan Kanton dan Tionghoa modern yang lezat dengan sentuhan kontemporer. Di bawah kepemimpinan Chef Eksekutif Tionghoa, Edwin Tang, restoran ini menghadirkan pengalaman bersantap yang berakar pada tradisi kuliner Kanton yang dihormati.

Menu restoran menampilkan hidangan autentik dan dim sum kreatif dengan opsi halal, serta hidangan spesial musiman yang semuanya merayakan seni kuliner Kanton sambil menghargai keunikan rasa dari setiap bahan.



Alamat: 3/F, The Mira Hong Kong, Mira Place, 118 Nathan Road, Tsim Sha Tsui

3. Dorsett Tsuen Wan – Dorsett Café

Dalam upaya menuju inklusivitas yang lebih besar, Dorsett Café di Dorsett Tsuen Wan telah mengeliminasi daging babi dari menu mereka dan berhasil mendapatkan sertifikasi halal penuh. Restoran ini sekarang menawarkan berbagai pilihan hidangan yang ramah muslim, termasuk sarapan prasmanan, set menu, dan layanan bersantap di kamar. menyambut bulan Ramadan, Dorsett Café juga menghadirkan prasmanan khusus Ramadan, memberikan jaminan pengalaman bersantap yang nyaman dan menyenangkan selama bulan suci.



Alamat: 28 Kin Chuen Street, Kwai Chung, Kowloon, Hong Kong

4. Kowloon Shangri-La

Hotel Kowloon Shangri-La, yang terkenal dengan layanan bintangnya, kini menghadirkan sajian bersertifikat halal di Café Kool, yang telah diakui sebagai 'Restoran Ramah Muslim.' Khusus selama bulan Ramadan, Café Kool menawarkan menu prasmanan Ramadan yang kaya akan pilihan hidangan yang mencerminkan keragaman kuliner kawasan ini. Inisiatif ini dirancang untuk memastikan bahwa tamu dan wisatawan muslim dapat dengan mudah menikmati pilihan hidangan halal berkualitas tinggi selama menginap di hotel.

Alamat: 64 Mody Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

5. Merek Penganan Lokal Penganan

Camilan tradisional Hong Kong kini semakin mudah diakses oleh pengunjung muslim, berkat tersedianya opsi-opsi bersertifikat halal. Beberapa pilihan yang terkenal antara lain:

Kee Wah Bakery – Didirikan lebih dari 86 tahun yang lalu, Kee Wah Bakery adalah toko roti terkenal di Hong Kong yang melestarikan seni memanggang kue tradisional Tiongkok. Kini, Kee Wah Bakery telah menjadi merek yang diakui secara global dan menjadi pilihan oleh-oleh terbaik. Kue bersertifikat halal akan tersedia di 70 toko mereka di Hong Kong mulai 1 April 2025.

Alamat: Berbagai gerai di sini



PIN Cookies – Kue kering buatan lokal ini memadukan cita rasa tradisional Kanton dengan bahan-bahan inovatif, menawarkan varian manis dan gurih (atau bahkan pedas) yang sesuai dengan selera.

Alamat: Shop 3022A, Podium Level 3, ifc mall, Central, Hong Kong (Cabang Pusat)



Fine Foods Shop – Toko kue terkenal di Royal Garden, Fine Foods Shop, menawarkan kue kupu-kupu orisinal yang ‘terbaik di kota ini’, ramah muslim dan dibuat sendiri setiap hari. Adonannya digulung sedikitnya enam kali, ditaburi gula putih, lalu dipotong membentuk kupu-kupu yang indah. Teksturnya yang renyah dan lembut terasa seperti meleleh di mulut. dengan sentuhan rasa Prancis yang elegan. Kue-kue ini, yang ramah bagi Muslim, ideal untuk dibawa pulang dan dinikmati dalam acara-acara spesial.

Alamat: Lobby, The Royal Garden, 69 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong atau di berbagai gerai di sini