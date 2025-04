Aktor Pemeran Batman Val Kilmer Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Val Kilmer, yang memerankan Bruce Wayne dalam "Batman Forever," meninggal pada hari Selasa di Los Angeles.

Putrinya, Mercedes, menyampaikan penyebabnya adalah pneumonia. Ia berusia 65 tahun dan telah berjuang melawan kanker tenggorokan selama beberapa tahun.

Kilmer telah membintangi beberapa film hits seperti "Top Gun," "Real Genius," "Willow," "Heat," dan "The Saint." Ia kembali sebentar ke layar dalam "Top Gun: Maverick" tahun 2022 meskipun ia tidak dapat lagi berbicara karena kankernya. Pada tahun 2021, sebuah film dokumenter tentang hidupnya, "Val," dirilis.

Kilmer pertama kali berperan sebagai Bruce Wayne di "Batman Forever" tahun 1995 karya Joel Schumacher. Dia digantikan oleh George Clooney untuk "Batman & Robin" tahun 1997.

Kilmer kembali muncul dengan peran utama dalam film parodi mata-mata tahun 1984 "Top Secret!," di mana dia berperan sebagai bintang rock dan menyanyikan lagu-lagunya sendiri. Setelah menjadi mahasiswa cerdas dalam film komedi fiksi ilmiah tahun 1985, "Real Genius," ia menjadi bintang besar, tampil bersama Tom Cruise dalam film yang sukses di seluruh dunia "Top Gun." Kilmer bertemu calon istrinya, aktris Joanne Whalley, di lokasi syuting film fantasi karya Ron Howard "Willow," dan kemudian tampil bersamanya dalam "Kill Me Again" pada tahun 1989.

Salah satu perannya yang paling berkesan adalah memerankan Morrison yang karismatik dan terkutuk dalam film "The Doors" karya Oliver Stone tahun 1991. Kilmer menghafal lirik semua lagu Morrison sebelum audisinya, dan ia membenamkan dirinya dalam peran tersebut, mengenakan pakaian yang mirip dengan penyanyi itu selama hampir setahun. Roger Ebert menulis tentang perannya sebagai Jim Morrison, "Penampilannya adalah hal terbaik dalam film ini — dan karena hampir setiap adegan berpusat pada Morrison, itu bukan pujian yang kecil.". Setelah "Batman Forever," New Line membujuknya untuk ikut serta dalam produksi yang bermasalah "The Island of Dr. Moreau," di mana Kilmer berselisih dengan bintang film tersebut, Marlon Brando, dan sutradara John Frankenheimer. Rasa frustrasi terhadap produksi meningkat ketika Brando menolak untuk datang ke lokasi syuting, dan dokumenter "Val" mengungkap lokasi syuting yang menegangkan di mana anggota kru bercanda dengan muram tentang pemeran pengganti Brando, bernama Norm. Frankenheimer, sutradara kedua yang bekerja untuk menyelesaikan film tersebut, dilaporkan berkata, "Ada dua hal yang tidak akan pernah saya lakukan seumur hidup saya. Yang pertama adalah saya tidak akan pernah mendaki Gunung Everest. Yang kedua adalah saya tidak akan pernah bekerja dengan Val Kilmer lagi." Pada tahun 1990-an, Kilmer membintangi film koboi karya Michael Apted berjudul "Thunderheart" dan "The Real McCoy" dan memiliki peran kecil namun berkesan sebagai mentor yang mirip Elvis dalam film "True Romance" karya Tony Scott. Perannya sebagai Doc Holliday yang sinis dalam "Tombstone" (1993) merupakan salah satu penampilannya yang paling disukai, dan pada tahun 1995, ia muncul dalam "Heat" bersama Al Pacino dan Robert De Niro.

Ia kemudian membintangi "The Ghost and the Darkness" dan film daur ulang yang mudah dilupakan "The Saint," yang ia rekam alih-alih kembali sebagai Batman dalam "Batman & Robin." Kilmer menyiratkan bahwa ia tidak kembali sebagai Batman karena masalah penjadwalan, meskipun deskripsi Schumacher tentangnya sebagai "psikotik" juga bisa menjadi faktor.

Setelah pertengahan 1990-an, peran di studio menyusut di tengah reputasinya sebagai orang yang sulit dan suka berkelahi, dan ia lebih banyak muncul dalam film independen dan peran pendukung seperti "Alexander" karya Stone yang mendapat ulasan buruk.

Lahir di Los Angeles, Kilmer dibesarkan di Chatsworth dan bersekolah di Hollywood Professional School dan Juilliard School. Ia muncul di luar Broadway dalam "The Slab Boys," beradu peran dengan Sean Penn dan Kevin Bacon, sebelum peran TV pertamanya dalam acara khusus sepulang sekolah "One Too Many," yang juga dibintangi Michelle Pfeiffer.

Ia mengisi suara untuk film animasi termasuk "The Prince of Egypt." Film-filmnya yang lain termasuk "At First Sight," "Red Planet," "Pollock," "The Salton Sea," "Wonderland" dan "The Missing." Kilmer terus bekerja dalam film-film termasuk "Kiss Kiss Bang Bang" dengan Robert Downey, Jr., "Déjà Vu" dengan Denzel Washington, "Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans" dan "The Snowman."

Sebagai seorang Ilmuwan Kristen seumur hidup, Kilmer tidak mau mengonfirmasi diagnosis kankernya ketika hal itu diungkapkan oleh Michael Douglas pada tahun 2016. Ia memadukan ketertarikannya pada pendiri Ilmu Kristen Mary Baker Eddy dengan kecintaannya pada Mark Twain dalam sebuah skenario yang menampilkan kedua tokoh tersebut. Ia melakukan tur keliling negara dengan pertunjukan tunggalnya "Citizen Twain" selama beberapa tahun, yang menggabungkan film dan pembacaan langsung karya humoris tersebut.