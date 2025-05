Terpilih 27 Penari Terbaik dari The Audition Pagelaran Sabang Merauke

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah melalui proses seleksi ketat dan antusiasme tinggi dari lebih dari 325 penari muda berbakat dari seluruh Indonesia, akhirnya 27 finalis terbaik terpilih dalam “The Audition” Pagelaran Sabang Merauke 2025 pada Minggu, 27 April 2025 di Main Atrium Grand Indonesia East Mall, yang dihadiri 50 finalis dari berbagai daerah di Indonesia. Nantinya, ke-27 finalis terpilih ini akan menjadi bagian dari 351 penari yang akan tampil dalam Pagelaran Sabang Merauke - The Indonesian Broadway 2025 yang akan digelar pada 23–24 Agustus 2025 di Indonesia Arena, Senayan.

The Audition, yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keduanya sebagai bagian dari Pagelaran Sabang Merauke - The Indonesian Broadway 2025, sebuah pertunjukkan seni yang mengkolaborasikan cipta, rasa dan karsa secara entertaining, dengan menampilkan keindahan kebudayaan serta keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kolosal, megah, spektakuler dan modern. Pada tahun 2025 ini, Pagelaran Sabang Merauke mengangkat tema Hikayat Nusantara yang akan menceritakan tentang cerita rakyat yang diambil dari berbagai daerah di Indonesia yang dikemas dengan tarian, keunikan masing - masing daerah, lagu, busana daerah dan etnik Indonesia. Melalui cerita rakyat dan seni budayanya kita dan terutama generasi muda, diingatkan kembali tentang nilai - nilai luhur, sosial dan budaya yang dapat membentuk karakter yang baik dan berguna untuk bangsa dan negara.

Rusmedie Agus, Sutradara Pagelaran Sabang Merauke – The Indonesian Broadway yang menjadi juri The Audition, menyampaikan rasa bangga dan haru atas tingginya antusiasme generasi muda terhadap pelestarian budaya Indonesia "Melihat antusiasme dan kualitas para peserta tahun ini, saya semakin yakin bahwa budaya Indonesia tetap melekat kuat di hati generasi muda. Kembalinya The Audition tahun ini membuktikan bahwa cinta terhadap budaya bangsa tidak pernah luntur. Melihat semangat, bakat, dan dedikasi para peserta hari ini, saya optimistis bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk terus menjaga, menghidupkan, dan mengembangkan kekayaan budaya kita di masa depan”

Dalam babak final The Audition, ke-50 finalis tampil membawakan koreografi wajib dengan lagu “iForte Inspirasi Diri” serta koreografi bebas menggunakan lagu pilihan masing-masing. Selain Rusmedi Agus, terdapat juga jajaran juri ternama, seperti Isyana Sarasvati Musisi & Penyanyi Pagelaran Sabang Merauke 2024, Giok Hartono Pemerhati Seni, Sandhidea Cahyo Narpati dan Pulung Jati Koreografer Pagelaran Sabang Merauke – The Indonesian Broadway.

Sandhidea Cahyo Narpati, menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian tahun ini. "Sama seperti tahun lalu, faktor keautentikan dan keunikan budaya daerah tetap menjadi penilaian utama. Kami ingin melihat bagaimana setiap peserta mampu menyampaikan pesan dari daerah asalnya dengan cara yang autentik dan penuh ekspresi. Selain itu, kemampuan peserta dalam mengekspresikan rasa melalui gerakan tari juga sangat penting. Tahun ini, kami lebih menekankan pada bagaimana mereka dapat memaksimalkan potensi terbaik yang ada dalam diri mereka".

Berikut adalah list 27 finalis terpilih dari ‘The Audition’ Pagelaran Sabang Merauke – The Indonesian Broadway 2025.

Aceh - Nindi Syafira TB Aceh - Deni Malakuta Aceh - Fariza Rafsanjani Aceh - Nurul Amelia Aceh - Summaiya Putri Gayles Bali - I Komang Aswinka Krisnanda Gorontalo - Rezaldi Pipii Jawa Barat - Muhammad Rifky Padilla Jawa Tengah - Dhevanyca Setya Wardani Jawa Timur - Kharisma Octavia Maharani Kalimantan Barat - Winando Kalimantan Barat - Dwi Andika Kalimantan Barat - Ahlun Nazha De'airlangga Kalimantan Timur - Alvina Jacklyn Kalimantan Timur - Novita Ainun Lampung - Khairunnisa Azzahra Lampung - Herlando Agustiar Riau - Muhammad Mahendra Sumatera Barat - Rahmat Fajar Ramadhan Sumatera Barat - Arif Agustakdir Rahman Sumatera Barat - Frisella Gita Cahyani Sumatera Barat - Mentari Fahreza Sumatera Barat - Arif Budiman Sumatera Utara - Angelika Yesyurun Cicilia Sumatera Utara - Muhammad Daud Ibrahim Hasibuan Sumatera Utara - Yenima Vera Averina Nababan Papua Tengah - Aljufikar Rahawaran

Selain itu, Isyana Sarasvati, yang juga turut hadir sebagai bagian dari Pagelaran Sabang Merauke - The Indonesian Broadway tahun lalu, menyampaikan kekagumannya terhadap penampilan para finalis. "Saya sangat terkesan dengan penampilan semua finalis. Mereka memberikan performa terbaik mereka, dan saya bisa merasakan semangat yang luar biasa dalam setiap gerakan. Saya sangat menikmati bagaimana ekspresi mata mereka, gerakan tari, dan musik berpadu dengan harmonis, menciptakan pertunjukan yang indah dan menyentuh hati”

Acara ini ditutup dengan apresiasi yang hangat dari F. Aming Santoso, President Director & CEO iForte & Protelindo Group, atas semangat, dedikasi, dan antusiasme luar biasa yang telah ditunjukkan. "Terima kasih kepada seluruh peserta The Audition atas semangat dan dedikasinya. Kalian memperkaya Pagelaran Sabang Merauke dengan warna-warni seni budaya Nusantara. Kami sangat bangga melihat begitu banyak talenta muda yang mampu menampilkan keindahan, kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia dengan keunikan masing–masing. Semoga prestasi ini menjadi tonggak untuk menginspirasi generasi muda untuk terus melestarikan dan merayakan budaya bangsa."