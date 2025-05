Festival Film Cannes 2025, Ajang Bergengsi Artis Indonesia di Panggung Internasional

Bisnis.com, JAKARTA – Festival Film Cannes kembali digelar tahun ini dan menjadi pusat perhatian dunia perfilman. Ajang ini bukan hanya tempat berkumpulnya para sineas dan bintang film papan atas, tetapi juga panggung bagi karya sinema dari berbagai belahan dunia untuk unjuk gigi.

Tahun ini, Cannes ke-78 semakin istimewa dengan kehadiran Juliette Binoche sebagai ketua dewan juri dan keterlibatan sejumlah film serta tokoh dari berbagai negara. Tak ketinggalan, deretan artis Indonesia juga pernah mencuri perhatian di karpet merah Cannes.

Apa itu Festival Film Cannes?

Dilansir dari sortiraparis.com, Minggu (17/5/2025) Festival Film Cannes ke-78 diselenggarakan di Croisette pada tanggal 13–24 Mei 2025. Tahun ini, acara bergengsi ini akan menyambut aktris Juliette Binoche sebagai ketua dewan juri.

Festival Cannes adalah salah satu ajang perfilman paling bergengsi di dunia yang sejak tahun 1946 telah menampilkan karya-karya sinema terbaik dari seluruh penjuru dunia. Penghargaan utamanya adalah Palme d'Or, selain Grand Prix, Jury Prize, dan sejumlah kategori bergengsi lainnya.

Film-Film yang Bersaing di Festival Film Cannes 2025

Dilansir dari reuters.com, Sabtu (17/5/2025), berikut daftar 22 film yang bersaing memperebutkan Palme d'Or di Cannes tahun ini:

1. The Phoenician Scheme – Wes Anderson

2. Eddington – Ari Aster

3. Resurrection – Bi Gan

4. Jeunes Mères (The Young Mother's Home) – Jean-Pierre & Luc Dardenne

5. Alpha – Julia Ducournau

6. Renoir – Hayakawa Chie

7. The History Of Sound – Oliver Hermanus

8. La Petite Dernière – Hafsia Herzi

9. Sirat – Oliver Laxe

10. Nouvelle Vague – Richard Linklater

11. Two Prosecutors – Sergei Loznitsa

12. Fuori – Mario Martone

13. O Agente Secreto (The Secret Agent) – Kleber Mendonça Filho

14. Case 137 (Dossier 137) – Dominik Moll

15. It Was Just An Accident – Jafar Panahi

16. Die My Love – Lynne Ramsay

17. The Mastermind – Kelly Reichardt

18. Zan O Bacheh (Woman and Child) – Saeed Roustaee

19. Eagles Of The Republic – Tarik Saleh

20. Sound Of Falling – Mascha Schilinski

21. Romeria – Carla Simón

22. Sentimental Value – Joachim Trier

Siapa Juri Cannes 2025?

Dilansir dari babble-up.com, Sabtu (17/5/2025) aktris peraih Oscar asal Prancis Juliette Binoche (The English Patient, Three Colors: Blue) akan memimpin Juri Kompetisi Utama tahun ini, melanjutkan tradisi dari Ruben Östlund (2023), Vincent Lindon (2022), dan Spike Lee (2021).

Anggota Juri Kompetisi Cannes 2025:

* Halle Berry (Amerika Serikat) – Aktris & pembuat film

* Payal Kapadia (India) – Sutradara & penulis skenario

* Alba Rohrwacher (Italia) – Aktris

* Leïla Slimani (Prancis/Maroko) – Penulis

* Dieudo Hamadi (RD Kongo) – Dokumentaris & produser

* Hong Sangsoo (Korea Selatan) – Sutradara & penulis

* Carlos Reygadas (Meksiko) – Sutradara & produser

* Jeremy Strong (Amerika Serikat) – Aktor

Berikut enam artis Tanah Air yang pernah tampil memukau di Festival Film Cannes:

1. Dian Sastrowardoyo (2012)

Mewakili Indonesia sebagai Brand Ambassador L'Oréal Paris, menjadi pelopor kehadiran artis Indonesia di Cannes.

2. Maudy Koesnaedi (2013)

Tampil elegan dengan gaun tenun Makassar karya Didiet Maulana, mempromosikan budaya Indonesia di panggung global.

3. Raline Shah (2023–2024)

Hadir dua kali, mengenakan kebaya dan perhiasan Chopard, memperkenalkan busana tradisional ke kancah internasional.

4. Cinta Laura (2023–2024)

Menampilkan tema budaya seperti Ratu Pantai Selatan dan burung Jalak Bali dalam gaun rancangan desainer lokal.

5. Putri Marino (2023–2024)

Mempesona dengan gaun emas karya Hian Tjen dan gaun merah dari Stellarissa.

6. Syahrini (2025)

Tampil mencolok dengan gaun merah putih di Cannes 2025, menambah daftar artis Indonesia di ajang dunia ini.

Di tengah kemegahan sinema dunia, mereka berhasil menunjukkan bahwa identitas lokal bisa bersinar di ajang internasional bergengsi seperti Cannes.