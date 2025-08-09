Nostalgia Makanan dan Gaya Hidup di Back to 2015

Bisnis Indonesia Premium
Entertainment

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Sabtu, 9 Agustus 2025 - 17:10
Bisnis.com, JAKARTA - Lebih dari 40 tenant makanan dan lifestyle meramaikan bazaar “Back to 2015” yang mengajak nostalgia ke gaya hidup dan makanan ke era 2010-2015.

Bazzar ini juga sebagai bagian dari charity untuk Ajak Pengunjung Dukung Misi Air Bersih di Indonesia Timur yang digelar Pangan Kasih.

Puluhan tenant makanan dan lifestyle itu, turut meramaikan bazar dengan menghadirkan produk dan pengalaman yang dikemas dalam nuansa era 2010-an.

Tidak sekadar bernostalgia, kegiatan tersebut juga membawa misi sosial. Sebagian hasil penjualan tenant serta seluruh pemasukan dari bazar akan didonasikan untuk pembangunan akses air bersih di wilayah-wilayah terdampak di Indonesia Timur, bekerja sama dengan Yayasan Sumur Bor 83.

Pangan Kasih, yang awalnya fokus pada pembagian makanan melalui kolaborasi dengan tenant F&B, kini memperluas cakupan kepedulian sosialnya.

"Kami menyadari bahwa akses terhadap air bersih adalah kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi di banyak tempat. Karena itu, Pangan Kasih tergerak untuk mendukung Yayasan Sumur 83 dalam penyediaan air bersih, sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan terhadap kehidupan yang lebih layak bagi sesama,” ungkap Michelle Haryono, Founder & Events/Finance Coordinator Pangan Kasih.

Menurutnya, gerakan tersebut lahir dari keyakinan akan dampak perubahan kecil yang konsisten.

Baca Juga Marisa Tumbuan, Founder Preloved Branded Irresistible Bazaar

“Kami percaya perubahan bisa dimulai dari hal sederhana namun berkelanjutan. Bazar ini adalah bentuk ajakan untuk semua kalangan agar terlibat dalam aksi sosial yang berdampak,” lanjutnya.

Jasmine Setiady, Founder & Social Media/Logistics Coordinator mengatakan mewujudkan acara ini tentu bukan hal mudah. Tetapi dengan tekad, kerja sama tim, dan dukungan para sponsor, kami percaya bahwa gerakan ini bisa membawa dampak nyata.

Menariknya, seluruh kegiatan Pangan Kasih Bazaar dipersiapkan oleh tim pelaksana yang terdiri dari para pelajar SMA yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam gerakan sosial ini.

Beberapa nama yang terlibat yakni Michelle Haryono - Founder & Events/Finance Coordinator, Jasmine Setiady - Founder & Social Media/Logistics Coordinator, Sherine Suryadi - Head of Events, Enzo Hardiman - Head of Finance, Kathrine Marzuki & Chloe Danu - Head of Social Media, Kayana Kalyca - Vice Head of Logistics, Alicia Caitlyn Susanto - Head of Logistics, Karen Mak - Vice Head of Events, Joshua Lewi - Vice Head of Finance.

Dengan semangat muda dan visi keberlanjutan yang kuat, Pangan Kasih mengajak masyarakat luas untuk hadir, berpartisipasi, dan menjadi bagian dari perubahan sosial yang nyata melalui Pangan Kasih Bazaar.

