Operasional Mal Tetap Buka, dari Plaza Senayan hingga Plaza Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta menerapkan operasional yang berbeda-beda selama situasi huru-hara yang sedang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini.

Misalnya saja, Mal Atrium Senen yang lokasinya memang sangat dekat dengan demonstrasi di wilayah Kwitang melakukan penutupan sejak Jumat 29 Agustus 2025 hingga hari ini, Minggu (31/8/2025).

Sementara itu, beberapa mal lainnya seperti Senayan Park, Plaza Senayan, Senayan City, hingga Plaza Indonesia tetap beroperasi normal dengan jam operasional mulai pukul 10:00 hingga 22:00 WIB.

Baca Juga Taktik Cuan Pusat Perbelanjaan

Menyikapi situasi terkini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengemukakan bahwa setiap pengelola pusat perbelanjaan pasti akan mempertimbangkan dan mengambil keputusan situasional akibat dari demonstrasi.

“Masing-masing pusat perbelanjaan dapat memutuskan untuk tetap beroperasi normal sepenuhnya ataupun menutup sementara operasionalnya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Minggu (31/8/2025).

Dia meneruskan, sampai saat ini lonjakan belanja khususnya bahan pokok relatif masih terkendali. Sebab itu, dia mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena sektor usaha ritel tetap berkomitmen melayani kebutuhan masyarakat.

Baca Juga Strategi Mal dan Peritel Menangkis Senja Kala Pusat Perbelanjaan

“Pusat perbelanjaan juga meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan dukungan pengamanan agar pusat perbelanjaan dapat tetap terus beroperasional melayani kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok,” pungkasnya.

Berikut Beberapa Informasi Operasional Mal di Jakarta:

1. Mal Atrium Senen

Mal yang terletak di Jalan Senen Raya Nomor 15, Jakarta Pusat ini ditutup sementara hingga waktu atau informasi lebih lanjut. Melalui unggahan resminya di Instagram @mal.atriumsenen, pengumuman ini sudah diberitahukan sejak Jumat, 29 Agustus 2025.

“Sehubungan dengan kondisi saat ini, Mal Atrium Senen ditutup sementara hingga situasi kondusif. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan terima kasih atas perhatian Anda,” tutur manajemen Aml Atrium Senin, dikutip Minggu (31/8/2025).

Baca Juga Mencermati Strategi Ekspansi Bisnis Pusat Perbelanjaan

Unggahan teranyar pun memberitahukan bahwa mal yang biasanya beroperasi mulai pukul 10:00 pagi ini masih tutup hingga hari ini, Minggu (31/8/2025).

2. Senayan Park

Mal yang letaknya dekat dengan Kompleks Parlemen Senayan ini pada Sabtu (29/8/2025) mengumumkan untuk tetap beroperasi seperti jadwal biasanya yakni pukul 10:00 WIB hingga 22:00 WIB.

“Di tengah masa yang penuh tantangan ini, Senayan Park tetap berkomitmen untuk melayani Anda. Kami tetap beroperasi seperti biasa, pukul 10.00 – 22.00, untuk memenuhi kebutuhan utama Anda,” tulisnya dalam unggahan Instagram story @senayan.park, dikutip Minggu (31/8/2025).

3. Plaza Senayan

Pusat perbelanjaan yang terletak di kompleks Segitiga Emas Jakarta ini tetap beroperasi seperti normal yakni dari pukul 10:00 WIB hingga 22:00 WIB. Hingga sejauh ini pun belum ada informasi lebih lanjut mengenai penutupan mal lebih cepat.

“Jam operasional Mal Plaza Senayan hari ini kita normal seperti kemarin dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau informasi untuk penutupan lebih cepat kami belum terima infonya, pemberitaan dari manajemen kami, kami normal [jam operasionalnya],” kata salah satu customer care saat dihubungi Bisnis, Minggu (31/8/2025).

4. Senayan City

Mal yang berada di Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat ini tetap beroperasi seperti biasanya pada pukul 10:00 WIB hingga 22:00 WIB. Tidak ada penutupan lebih awal di Senayan City, tetapi memang beberapa tenant mal yang menutup tokonya lebih awal.

“Jadi untuk mal-nya tetap seperti biasa, mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Namun, ada beberapa tenant yang tutup lebih cepat, mengenai tenant apa saja kami belum ada informasi,” tutur salah seorang customer care saat dihubungi Bisnis, Minggu (31/8/2025).

5. Plaza Indonesia

Pusat perbelanjaan yang berada di Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat ini tetap beroperasional seperti biasanya yakni mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sampai sejauh ini pihak mal pun belum mendapatkan informasi apakah mal akan tutup lebih awal atau tidak

“Sampai sejauh ini masih belum ada informasi mal tutup lebih awal. Data tenant yang tutup lebih cepat juga belum ada, masih dalam pengecekan. Jadi, semuanya masih normal,” ujar salah satu customer care saat dihubungi Bisnis, Minggu (31/8/2025).

6. Sarinah

Sementara itu, pusat perbelanjaan Sarinah pada Jumat (29/8/2025) kemarin sempat melakukan penutupan lebih cepat pada pukul 16:00 WIB. Namun, hingga kini belum ada informasi mengenai penutupan lebih cepat lagi atau tidak.

“Sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Sarinah akan tutup lebih cepat hari ini pukul 16.00 WIB demi kenyamanan dan keselamatan bersama," tulis keterangan PT Sarinah (Persero), dalam Instagram resminya @ptsarinah.id pada Jumat, dikutip Minggu (31/8/2025).