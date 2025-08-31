Nasib Kucing Maine Coon Eko Patrio di Rumah yang Dijarah

Bisnis.com, JAKARTA - Rumah anggota DPR sekaligus komedian Eko Patrio dijarah massa pada 31 Agustus dinihari.

Saat massa membawa barang berharga milik keluarga Eko, tertinggal seekor kucing jenis maine coon yang terlihat sendirian.

Kemudian, kucing itu dibawa oleh seseorang yang menggendongnya karena merasa khawatir kucing itu ketakutan.

Baca Juga Kucing Anggora Milik Eko Patrio Diangkut Massa Penjarah

Video penemuan kucing mainecoon itu menjadi viral di media sosial.

Di salah satu akun tiktok @biljane mengunggah video jika dia menyelamatkan kucing itu dari rumah Eko Patrio, dan meminta orang memberitahukan pemiliknya jika kucingnya baik-baik saja bersamanya.

Menurutnya, dia juga akan mengembalikan kucing itu pada keluarga Eko jika mereka menginginkannya kembali.

Baca Juga Istana Bicara Soal Kucing Prabowo Bobby Kertanegara Dikawal Banyak Polisi

"Jika mereka tidak ingin kucing ini lagi, saya akan merawatnya," tulis akun tersebut.

Dilansir dari laman Royalcanin, Maine Coon berukuran lebih besar daripada rata-rata kucing, adalah salah satu ras kucing domestik terbesar di dunia.

Perkembangan kucing ini lambat dan memerlukan waktu yang lebih lama dibanding kebanyakan ras lainnya. Mungkin itu menjelaskan ukuran Maine Coon yang luar biasa. Dan kepribadian yang mengesankan.

Baca Juga Cakaran Kucing bisa Sebabkan Rabies, Kenali Gejala dan Cara Menanganinya kata Dokter

Pintar, manis, dan lembut, Maine Coon melawan klise di dunia kucing: Kucing ini ramah dan senang bersosialisasi dengan manusia maupun hewan peliharaan lainnya.

Harga kucing Mainecoon cukup mahal, dipengaruhi oleh keberadaan sertifikasi serta silsilah kucing tersebut.

Untuk harga kucing Maine Coon dibedakan menjadi Pedigree Kitten Maine Coon adalah berkisar antara Rp12 hingga Rp15 jutaan.

Sedangkan kucing mainecoon Non Pedigree untuk anak kucing Maine Coon tak bersertifikasi akan dijual dengan harga Rp2 hingga Rp5 jutaan. Sedangkan untuk kucing Maine Coon dewasa Non Pedigree akan dijual dengan harga Rp3 hingga Rp6 jutaan.