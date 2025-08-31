Profil Nafa Urbach, Artis dan Anggota DPR yang Baru Dinonaktfikan Nasdem

Bisnis.com, JAKARTA - Artis dan anggota DPR Nafa Urbach dinonaktifkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Surya Paloh sebagai anggota partainya.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya disebutkan, keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, melalui siaran pers resmi pada Minggu (31/8/2025). Dalam keterangannya, Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adalah landasan utama perjuangan Partai NasDem.

Dia menilai, perjuangan partai merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berpijak pada tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Profil Nafa Urbach

Nafa Indria Urbach (lahir 15 Juni 1980) adalah seorang aktris sinetron, penyanyi, dan politikus Indonesia. Ia memulai kariernya di dunia hiburan melalui lagu "Bagai Lilin Kecil" ciptaan Deddy Dores.

Dia sering disebut sebagai penerus penyanyi Nike Ardilla.

Selain sebagai penyanyi, dia juga pernah main sejumlah sinetron tanah air.

Dia juga aktif di politik melalui partai Nasdem.

Dilansir dari laman abn Nasdem, 67 ribu suara telah diperoleh oleh Nafa Urbach, calon legislatif DPR RI Dapil 6 Jawa Tengah, sehingga berhasil lolos ke Senayan pada 2024.

Sebagai caleg Partai NasDem, Nafa Urbach diusung dari daerah pemilihan 6 Jawa Tengah, yang meliputi Kabupaten Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, dan Magelang.

Terdapat peningkatan suara yang diraih oleh Nafa Urbach menjadi 67 ribu suara, dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya meraih 21 ribu suara.

Pada pileg 2024, terdapat perolehan 7 kursi DPR RI, 3 kursi DPRD provinsi, dan 74 kursi DPRD kabupaten/kota oleh Partai NasDem Jawa Tengah, dengan perolehan terbanyak di Kabupaten Kebumen, Rembang, dan Jepara.

Terjadi peningkatan dalam perolehan kursi DPR RI dibanding pileg 2019, di mana NasDem meraih 5 kursi DPR RI dan menempatkan 3 wakil ketua DPRD. Sedangkan pada tahun 2014, NasDem juga meraih 5 kursi DPR RI dan 4 wakil ketua DPRD.

Selama kampanye sekitar satu setengah tahun, masih banyak PR yang terlihat oleh Nafa untuk dikerjakan bagi masyarakat Jawa Tengah, mulai dari peningkatan di sektor pariwisata hingga kemajuan UMKM.

Filmografi

Sinetron

Deru Debu (1996–1997) sebagai Nafa

Kembalinya Si Manis Jembatan Ancol (1996) sebagai Linda

Bidadari Yang Terluka (1997) sebagai Utari

Permataku (1999)

Terpikat (1999–2000)

Pertalian (2000)

Dua Kali Aku Mencintamu

Kehormatan

Kalau Cinta Sudah Bicara

Kalau Cinta Sudah Bicara 2

Mau Nggak Mau Harus Mau

Pelangi Bidadariku

Putih Merah

Permaisari Hatiku

Langkahku

Penconpet Cinta 3

Kurindu Jiwaku

Pelangi di Wajahku 1

Pelangi di Wajahku 2

Aishiteru (2012) sebagai ibu peri

Raja Dan Aku

Segalanya Cinta

Juna Cinta Juni

Sepatu Super

Misteri Toko Antik

Rahasia Aura

Malu Malu Kucing

Diskografi

Album

Bagai Lilin Kecil (1995)

Hatiku Bagai Terpenjara (1996)

Hati Tergores Cinta (1996)

Hati Yang Kecewa (1997)

Hatiku Bagai Di Sangkar Emas (1998)

Tiada Dusta Di Hatiku (1999)

Bilakah (2000)

Gita Cinta (2000)

Jujur Saja (2001)

Berlari (2004)

Ku Tak Sempurna (2010)

Single

Deru Debu (1997)

Bandung Menangis Lagi (1995)

Hati Yang Rindu (1998)

Wanita Super (2009)

Cinta Abadi (2009)

Belahan Jiwa (2014)

Melepasmu Kelemahanku (2017)