Kebaya Puan Maharani/tangkapan layar youtube bisnis.com
Fashion

Makna Kebaya Hijau yang Dipakai Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR

Jessica Gabriela Soehandoko
Jessica Gabriela Soehandoko
 Jumat, 15 Agustus 2025 - 10:13
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani tampil mengenakan kebaya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Jumat pagi (15/8/2025).

Puan memilih kebaya berwarna hijau lime, dipadukan dengan selendang merah yang memiliki makna khusus, yakni simbol perjuangan melawan penjajahan.

Pemilihan tersebut juga selaras dengan momentum Sidang Tahunan yang juga menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Baca Juga Warna Warni Kebaya di Sidang Tahunan MPR

Pada kebaya hijau tersebut, tampak motif bunga Hokokai dengan beragam warna. Motif ini diketahui muncul pada masa pendudukan Jepang. Untuk bawahan, Puan mengenakan kain panjang batik tulis asal Pekalongan.

Adapun, saat Puan tiba di lokasi, dia datang bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang tampil mengenakan kebaya bernuansa warna ungu.

Dalam agenda sidang tahunan tersebut, diketahui bahwa sejumlah pejabat negara dan para menteri Kabinet Merah Putih hadir.

Baca Juga Deretan Menteri Prabowo Tiba di Sidang Tahunan MPR, Meutya Hafid Berkebaya Pink

Mereka di antaranya, Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sidang Tahunan MPR menjadi agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat evaluasi kinerja pemerintahan serta arah kebijakan ke depan.

Selain itu, Prabowo juga bakal membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada sore harinya.

Baca Juga Nota Keuangan, Menkeu Sri Mulyani Tiba di Parlemen Berkebaya Ungu

Pidato kenegaraan merupakan rangkaian acara dari sidang tahunan MPR. Tahun ini digelar pada 15 Agustus, meskipun umumnya digelar pada 16 Agustus, satu hari sebelum memperingati HUT kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus.

