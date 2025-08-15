Warna Warni Kebaya di Sidang Tahunan MPR

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang tahunan MPR digelar hari ini Jum'at 15 Agustus 2025 di gedung DPR.

Sejumlah tokoh negara sudah hadir selain dari Presiden RI Prabowo, juga hadir mantan presiden Jokowi dan SBY.

Selain itu, sejumlah menteri Prabowo-Gibran juga hadir dalam sidang tahunan tersebut.

Baca Juga Deretan Menteri Prabowo Tiba di Sidang Tahunan MPR, Meutya Hafid Berkebaya Pink

Seperti halnya sidang tahunan tahun-tahun sebelumnya, para perempuan yang hadir dalam sidang tersebut mengenakan kebaya, sebagai simbol pakaian tradisional Indonesia.

Hari ini, tampak warna kebaya yang digunakan para perempuan itu beragam menciptakan ragam warna yang menarik.

Pertama, Puan Maharani mengenakan kebaya berwarna hijau bermotif bunga dengan dikombinasikan selendang merah. Penampilannya dilengkapi dengan kain batik berwarna cokelat.

Baca Juga Nota Keuangan, Menkeu Sri Mulyani Tiba di Parlemen Berkebaya Ungu

Sedangkan Titiek Soeharto mengenakan kebaya berwarna biru langit senada dengan warna dasi Prabowo. Penampilannya dilengkapi dengan selendang dengan corak bermotif biru lebih tua.

senada dengan warna dasi Prabowo. Titiek Soeharto juga melengkapi penampilannya dengan gelang dan tas berwarna serupa. Adapun, Dia tampak tersenyum saat memasuki ruang sidang saat berjalan ke tempat duduknya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengenakan kebaya berwarna ungu gelap, dengan aksen bunga di dada kanannnya.

Baca Juga Dari Kebaya Encim hingga Baju Pangsi, Ini Pakaian Adat Betawi

Kebayanya dilengkapi dengan kain dan selendang dengan warna senada.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang terpantau hadir pada pukul 08.24 WIB mengenakan kebaya bernuansa merah muda alias pink. Dirinya sempat berhenti di depan pintu masuk gedung untuk mengabadikan momen tersebut.