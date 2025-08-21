Sasar Konsumen di Segmen Barang Mewah, deGadai Buka Cabang di STC

Bisnis.com, JAKARTA - Penyedia layanan gadai barang mewah, deGadai membuka cabang baru di Senayan Trade Center (STC) guna menyangsa pasar konsumen kelas menengah atas.

Bekerja sama dengan Senayan Preloved Branded Centre (SPBC), sejumlah brand menjadi official partners deGadai, seperti Belevy Boutique, Godiva Luxury, CrayonLux,De dan CS Bags Addicted yang fokus pada tas mewah preloved dan fashion branded, IndraFreedom Watch spesialis jam tangan mewah, serta IAM Camera (IMCA) untuk kamera dan lensa berkualitas.

DeGadai berharap para pengunjung dan anggota SPBC bisa memanfaatkan fasilitas dana talangan modal usaha untuk menangkap peluang pembelian stok meski likuiditas terbatas.

Melalui kemitraan ini, pengunjung toko mereka kini bisa langsung mengakses layanan gadai atau titip jual dengan opsi cash out, yakni menitipkan barang untuk dijual sambil menerima dana di muka.

Founder & CEO deGadai, Sugih Yusuf mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha di segmen barang mewah.

“Kolaborasi ini merupakan komitmen deGadai untuk memberikan solusi finansial yang fleksibel, aman, dan relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di pusat perbelanjaan premium seperti STC Senayan. Kami memahami bahwa peluang bisnis sering datang tiba-tiba, misalnya ketika ada barang langka atau limited edition yang layak masuk stok toko, tetapi ketersediaan dana sering menjadi kendala,” ujar Sugih.

Ketua SPBC sekaligus pemilik butik VA Luxury, Vivian, menyambut positif kehadiran deGadai di STC Senayan. “Kami melihat ini sebagai tambahan nilai penting bagi komunitas SPBC. Dengan adanya layanan gadai dan titip jual langsung di lokasi, anggota kami mendapatkan fleksibilitas finansial yang membantu mereka merespons peluang bisnis lebih cepat.”

Sugih berharap adanya deGadai para pemilik toko dapat mengakses modal secara instan tanpa perlu melepas aset berharganya, menangkap peluang, dan menjaga keberlangsungan bisnis di tengah persaingan pasar yang dinamis.