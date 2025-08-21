Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
DeGadai/Istimewa
Fashion

Sasar Konsumen di Segmen Barang Mewah, deGadai Buka Cabang di STC

Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening
 Kamis, 21 Agustus 2025 - 16:44
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Penyedia layanan gadai barang mewah, deGadai membuka cabang baru di Senayan Trade Center (STC) guna menyangsa pasar konsumen kelas menengah atas.

Bekerja sama dengan Senayan Preloved Branded Centre (SPBC), sejumlah brand menjadi official partners deGadai, seperti Belevy Boutique, Godiva Luxury, CrayonLux,De dan CS Bags Addicted yang fokus pada tas mewah preloved dan fashion branded, IndraFreedom Watch spesialis jam tangan mewah, serta IAM Camera (IMCA) untuk kamera dan lensa berkualitas.

DeGadai berharap para pengunjung dan anggota SPBC bisa memanfaatkan fasilitas dana talangan modal usaha untuk menangkap peluang pembelian stok meski likuiditas terbatas.

Baca Juga Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000

Melalui kemitraan ini, pengunjung toko mereka kini bisa langsung mengakses layanan gadai atau titip jual dengan opsi cash out, yakni menitipkan barang untuk dijual sambil menerima dana di muka.

Founder & CEO deGadai, Sugih Yusuf mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha di segmen barang mewah.

“Kolaborasi ini merupakan komitmen deGadai untuk memberikan solusi finansial yang fleksibel, aman, dan relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di pusat perbelanjaan premium seperti STC Senayan. Kami memahami bahwa peluang bisnis sering datang tiba-tiba, misalnya ketika ada barang langka atau limited edition yang layak masuk stok toko, tetapi ketersediaan dana sering menjadi kendala,” ujar Sugih.

Baca Juga Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Ketua SPBC sekaligus pemilik butik VA Luxury, Vivian, menyambut positif kehadiran deGadai di STC Senayan. “Kami melihat ini sebagai tambahan nilai penting bagi komunitas SPBC. Dengan adanya layanan gadai dan titip jual langsung di lokasi, anggota kami mendapatkan fleksibilitas finansial yang membantu mereka merespons peluang bisnis lebih cepat.”

Sugih berharap adanya deGadai para pemilik toko dapat mengakses modal secara instan tanpa perlu melepas aset berharganya, menangkap peluang, dan menjaga keberlangsungan bisnis di tengah persaingan pasar yang dinamis.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga
Premium

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis
Premium

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)
Premium

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000
Emas

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

11 jam yang lalu
Pawn Industry Heats Up
Premium

Pawn Industry Heats Up

1 hari yang lalu
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000
Emas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian
Health

Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian

58 menit yang lalu
Ini 50 Negara Terkaya di Dunia 2025 Menurut Global Wealth Report 2025, Indonesia di Atas Arab Saudi dan Qatar
Info Travel

Ini 50 Negara Terkaya di Dunia 2025 Menurut Global Wealth Report 2025, Indonesia di Atas Arab Saudi dan Qatar

2 jam yang lalu
Daftar Finalis Top 16 Zetrix Miss Universe Indonesia 2025, Kirana Larasati Lolos!
Fashion

Daftar Finalis Top 16 Zetrix Miss Universe Indonesia 2025, Kirana Larasati Lolos!

2 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demon Slayer: Infinity Castle Siap Pecahkan Rekor Box Office Anime Berusia 25 Tahun

2

Indonesia Menari Kembali Hadir setelah Empat Tahun, Bakal Ramaikan Sejumlah Mall di 12 Kota

3

Negara Ini Jadi Destinasi Wisata Favorit Dunia, Targetkan 60 Juta Pengunjung pada 2030 Mendatang

4

Ini 50 Negara Terkaya di Dunia 2025 Menurut Global Wealth Report 2025, Indonesia di Atas Arab Saudi dan Qatar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro