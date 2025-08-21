Wajah dan Konsep Baru LOTTE Mart Wholesale Bali

Bisnis.com, JAKARTA - PT LOTTE Shopping Indonesia Grand Relaunch LOTTE Mart Wholesale Bali dengan konsep baru yang lebih modern, lengkap, dan sesuai dengan tren gaya hidup masa kini.

Berlokasi strategis di jalur utama Bypass Ngurah Rai, Denpasar Selatan, gerai ini dirancang untuk menjadi destinasi belanja dan kuliner paling lengkap di Bali, melayani masyarakat lokal, komunitas internasional di Bali, wisatawan domestik maupun mancanegara, serta pelaku usaha seperti pedagang kelontongan, hotel, restoran, katering, kafe, dan lainnya.

Mengusung tagline Bali’s No.1 Shopping Destination Great Value, Most Complete, One Stop to Shop, Eat & Chill, LOTTE Mart Wholesale Bali menghadirkan pengalaman terpadu berbelanja, bersantap, dan bersantai.

Ada lebih dari 20.000 produk mulai dari kebutuhan harian, bahan segar, hingga produk impor dari Korea dan berbagai negara lainnya.

Termasuk juga pilihan kuliner mulai dari Korea, Asia, Eropa, hingga hidangan khas Indonesia. Termasuk kuliner baru bagi masyarakat Bali seperti kimbab, tteokbokki, dan K-Pizza di Yorihada Kitchen.

President Director PT. LOTTE Shopping Indonesia, Mr. Kim Tae Hoon, menyampaikan Bali adalah pusat pariwisata internasional dengan basis pelanggan yang sangat beragam.

Menurutnya, Relaunch LOTTE Mart Wholesale Bali merupakan langkah strategis untuk menghadirkan destinasi belanja dan kuliner terpadu.

"Tujuan kami adalah memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan, mulai dari masyarakat lokal, komunitas internasional di Bali, wisatawan domestik maupun mancanegara, hingga pelaku usaha seperti pedagang kelontongan, hotel, restoran, katering, dan kafe. Relaunch ini juga menandai peningkatan penting bagi bisnis grosir kami, karena kami akan secara proaktif menjangkau pelanggan profesional melalui tenaga penjualan khusus, layanan pengiriman, fasilitas bayar nanti, dan sistem pemesanan ulang yang mudah.” paparnya.