Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Lotte Mart
Travel

Wajah dan Konsep Baru LOTTE Mart Wholesale Bali

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Kamis, 21 Agustus 2025 - 17:30
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - PT LOTTE Shopping Indonesia Grand Relaunch LOTTE Mart Wholesale Bali dengan konsep baru yang lebih modern, lengkap, dan sesuai dengan tren gaya hidup masa kini.

Berlokasi strategis di jalur utama Bypass Ngurah Rai, Denpasar Selatan, gerai ini dirancang untuk menjadi destinasi belanja dan kuliner paling lengkap di Bali, melayani masyarakat lokal, komunitas internasional di Bali, wisatawan domestik maupun mancanegara, serta pelaku usaha seperti pedagang kelontongan, hotel, restoran, katering, kafe, dan lainnya.

Mengusung tagline Bali’s No.1 Shopping Destination Great Value, Most Complete, One Stop to Shop, Eat & Chill, LOTTE Mart Wholesale Bali menghadirkan pengalaman terpadu berbelanja, bersantap, dan bersantai.

Baca Juga Putri Charlotte Jadi Anak Terkaya di Dunia, Punya US$4,9 Miliar

Ada lebih dari 20.000 produk mulai dari kebutuhan harian, bahan segar, hingga produk impor dari Korea dan berbagai negara lainnya. 

Termasuk juga pilihan kuliner mulai dari Korea, Asia, Eropa, hingga hidangan khas Indonesia. Termasuk kuliner baru bagi masyarakat Bali seperti kimbab, tteokbokki, dan K-Pizza di Yorihada Kitchen.

President Director PT. LOTTE Shopping Indonesia, Mr. Kim Tae Hoon, menyampaikan Bali adalah pusat pariwisata internasional dengan basis pelanggan yang sangat beragam.

Baca Juga Lotte Chemical Indonesia Berproduksi Maret 2025, Siap Ekspor ke Malaysia, Thailand, hingga India

Menurutnya, Relaunch LOTTE Mart Wholesale Bali merupakan langkah strategis untuk menghadirkan destinasi belanja dan kuliner terpadu.

"Tujuan kami adalah memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan, mulai dari masyarakat lokal, komunitas internasional di Bali, wisatawan domestik maupun mancanegara, hingga pelaku usaha seperti pedagang kelontongan, hotel, restoran, katering, dan kafe. Relaunch ini juga menandai peningkatan penting bagi bisnis grosir kami, karena kami akan secara proaktif menjangkau pelanggan profesional melalui tenaga penjualan khusus, layanan pengiriman, fasilitas bayar nanti, dan sistem pemesanan ulang yang mudah.” paparnya.

 

Baca Juga Pabrik Lotte Chemical Siap Produksi, Rosan: Tak Perlu Impor Produk Petrokimia Lagi
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Big Money Shuffle BCA Holdings Amid Backlash and Rumors of Danantara Takeover
Premium

Big Money Shuffle BCA Holdings Amid Backlash and Rumors of Danantara Takeover

Sinyal Kuat Telkom (TLKM) di Kantong JP Morgan Cs
Premium

Sinyal Kuat Telkom (TLKM) di Kantong JP Morgan Cs

Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol
Premium

Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Usai Temui Prabowo, Konglomerasi Korsel Tambah Investasi US$1,7 Miliar
Nasional

Usai Temui Prabowo, Konglomerasi Korsel Tambah Investasi US$1,7 Miliar

3 bulan yang lalu
Pabrik Lotte Chemical Siap Produksi, Rosan: Tak Perlu Impor Produk Petrokimia Lagi
Ekonomi

Pabrik Lotte Chemical Siap Produksi, Rosan: Tak Perlu Impor Produk Petrokimia Lagi

11 bulan yang lalu
Lotte Chemical Indonesia Berproduksi Maret 2025, Siap Ekspor ke Malaysia, Thailand, hingga India
Ekonomi

Lotte Chemical Indonesia Berproduksi Maret 2025, Siap Ekspor ke Malaysia, Thailand, hingga India

11 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Bukan Cuma Rendang, Ini Daftar Makanan Khas Sumatra Barat yang Wajib Dicoba
Kuliner

Bukan Cuma Rendang, Ini Daftar Makanan Khas Sumatra Barat yang Wajib Dicoba

30 menit yang lalu
Deretan Alasan Pria Meninggalkan Pasangannya, Salah Satunya Lelah dengan Drama
Relationship

Deretan Alasan Pria Meninggalkan Pasangannya, Salah Satunya Lelah dengan Drama

1 jam yang lalu
Gitar Maton Resmi Masuk Indonesia, Gandeng Navati Musika dan Melodia Musik
Entertainment

Gitar Maton Resmi Masuk Indonesia, Gandeng Navati Musika dan Melodia Musik

1 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Masuk Usia Emas? Saatnya Lebih Peka Pada Kesehatan Jantung

2

Daftar 10 Universitas Terbaik di Dunia Versi QS World University Rankings 2026

3

Kenali Faktor Risiko yang Sebabkan Bayi Lahir Prematur

4

Antisipasi ‘Good Boy’, Film Horor yang Disebut Bakal Lebih Sukses dari Weapons

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro