Warga berbelanja secara online menggunakan platform Tokopedia di Jakarta, Senin (28/10/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Fashion

Tokopedia dan TikTok Shop Catat Kenaikan Pesanan 127,5%, Fashion dan Makanan paling Favorit

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Kamis, 21 Agustus 2025 - 15:33
Bisnis.com, JAKARTA - Tokopedia bersama TikTok Shop mencatat kenaikan pesanan 127,5% selama Juli 2024-Juni 2025.

Pada semester I 2025, Fashion serta Makanan dan Minuman menjadi beberapa kategori produk dengan kenaikan tertinggi jumlah pesanan di halaman Beli Lokal Tokopedia dan TikTok Shop, sedangkan produk terlaris dari masing-masing kategori tersebut adalah hijab dan camilan.

Perilaku belanja online masyarakat Indonesia di Tokopedia dan TikTok Shop selama satu tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Selama Juli 2024-Juni 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sejumlah kategori produk mengalami lonjakan pesanan, antara lain: Fashion, Groceries (termasuk Makanan dan Minuman, serta Kecantikan dan Perawatan Diri) serta Automotive & Electronic, dengan angka masing-masing sebesar 110,5%, 134,75% dan 158,25%.

Sepanjang semester I 2025, pada kategori Fashion, kaos, jam tangan, dan daster menjadi pilihan utama pembeli. Di kategori Groceries, untuk subkategori Makanan dan Minuman, produk yang paling laris meliputi camilan, kopi, dan minyak goreng, sedangkan pada subkategori Kecantikan dan Perawatan Diri, skincare, makeup, dan sampo mendominasi. Sementara itu, pada kategori Automotive & Electronic, oli, handphone, dan mesin cuci menjadi produk terfavorit di kalangan konsumen.

Sementara itu, dalam rangka merayakan HUT ke-16 pada 17 Agustus, Tokopedia dan TikTok Shop kembali meluncurkan PLUS lewat kampanye ‘Banyak PLUSnya’ untuk mengapresiasi pengguna setia serta mendukung merek lokal khususnya UMKM.

Senior Director Tokopedia dan TikTok E-Commerce Indonesia, Stephanie Susilo mengatakan peluncuran program berlangganan PLUS diharapkan mendorong kenaikan pesanan di lebih banyak kategori produk khususnya dari brand lokal yang dimiliki oleh para pelaku UMKM.

"Ini juga menjadi langkah strategis Tokopedia dalam memperkuat ekosistem e-commerce di Indonesia agar makin inklusif, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masa kini," ujarnya.

Stephanie menjelaskan dengan struktur manfaat yang dirancang untuk mempermudah keseharian, program ini diharapkan menjadi bagian dari kebiasaan baru pengguna khususnya dalam mendukung produk lokal- sambil berbelanja lebih hemat.

