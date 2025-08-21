Bisnis Indonesia Premium
Kawasan mixed use di Kota Wisata Cibubur. /istimewa
Travel

Sinar Mas Land & Kawan Lama Operasikan Hotel Butik di Kawasan Mixed Use Cibubur

Yanita Petriella
Yanita Petriella
 Kamis, 21 Agustus 2025 - 20:30
Bisnis.com, JAKARTA — Sinar Mas Land dan Kawan Lama Group mengoperasikan Artotel Living World Kota Wisata Cibubur, hotel butik yang terintegrasi langsung dengan pusat belanja dan hiburan di kawasan timur Jakarta dan Bogor. Hotel yang dikelola oleh Artotel Group dan diharapkan menjadi magnet baru di kawasan yang tengah berkembang pesat.

Director of Mall Operation Kawan Lama Group Theresia Setiadjaja menegaskan bahwa kehadiran hotel ini merupakan bagian dari agenda pengembangan PT Sahabat Kota Wisata, joint venture Kawan Lama Group dan Sinar Mas Land.

"Hotel butik ini terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan melalui akses di Ground Floor. Pengunjung bisa berbelanja, bersantap, menikmati hiburan, hingga beristirahat nyaman tanpa perlu berpindah lokasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (21/8/2025). 

Theresia optimistis integrasi ini akan memberikan pengalaman praktis dan berkesan, baik untuk kebutuhan bisnis maupun rekreasi keluarga.

CEO Retail and Hospitality Sinar Mas Land Fariyanto N. Sonda menuturkan proyek ini telah dipersiapkan sejak tujuh tahun lalu sebagai strategi memperkuat kawasan Kota Wisata Cibubur, yang dikembangkan sejak 1996.

Menurutnya, perubahan gaya hidup dan perilaku belanja masyarakat mendorong lahirnya mix use development. Hotel ini menyasar segmen keluarga, staycation, bisnis, hingga Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).

"Komitmen kami untuk menjadikan Living World Kota Wisata sebagai magnet baru bagi masyarakat timur Jakarta dan Bogor, sekaligus meningkatkan nilai kawasan Kota Wisata Cibubur secara keseluruhan. Kami berharap kolaborasi dengan Artotel Group dan Kawan Lama Group dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan secara berkelanjutan," katanya. 

COO Artotel Group Eduard Rudolf Pangkerego mengatakan proyek ini menjadi momentum penting memperluas pasar di kawasan penyangga Jakarta. Terlebih, hotel yang tidak hanya sebagai one-stop destination dengan shopping mall, namun juga memberikan suatu gaya hidup baru dan modern melalui brand Artotel.

"Hotel ini bukan sekadar terintegrasi dengan mal, tetapi kami rancang sebagai lifestyle destination. Kehadiran Artspace, galeri seni kontemporer, juga diharapkan mendorong industri kreatif di timur Jakarta," ucapnya. 

Dibangun di atas lahan 18.000 meter persegi, hotel ini terdiri dari 11 lantai yang dilengkapi 196 kamar tamu. Untuk mendukung kebutuhan MICE, hotel ini dilengkapi dengan fasilitas grand ballroom yang berkapasitas hingga 800 orang dan 6 meeting rooms berkapasitas hingga 200 orang. 

Sebagai hotel yang mengusung konsep seni kontemporer, tentunya Artotel Living World Kota Wisata juga memiliki sentuhan seni di setiap sudut hotelnya yang berkolaborasi dengan enam seniman Indonesia yang sudah dikenal luas hingga mancanegara, antara lain Tutu, Rizky Januar, Ella Wijt, A.T Sitompul, Bunga Yuridespita, dan Zent. Dengan mengusung tema Kaleidoscope of Nature, keenam seniman tersebut menciptakan berbagai karya seni yang terinspirasi dari alam dan makhluk hidup yang dapat dinikmati para tamu di setiap kamar serta ruang publik hotel.

Penulis : Yanita Petriella
