Mayapada Healthcare Pererat Hubungan dengan India Pada Momentum Kemerdekaan

Bisnis.com, JAKARTA - Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (IDX:SRAJ), penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, terus memperkokoh persahabatan antarbangsa, melalui berbagai inisiatif kolaborasi internasional di sektor kesehatan.

Dalam momentum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus) dan India (15 Agustus), Mayapada Healthcare tak hanya menghadirkan layanan medis berstandar internasional melalui kolaborasi bersama Apollo Hospitals India, tetapi juga merayakan kedekatan budaya kedua negara lewat dukungan pada konser Mayapada Hospital SWARA MERDEKA. Acara ini menjadi simbol bahwa kesehatan dan seni dapat berjalan beriringan untuk mempererat hubungan lintas budaya yang telah terjalin lebih dari tujuh dekade.

Sebagai wujud perayaan kedekatan Indonesia–India, Mayapada Healthcare mendukung komunitas India terbesar di Indonesia, India Club, dalam menyelenggarakan Mayapada Hospital SWARA MERDEKA, konser persahabatan dua bangsa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan kedua negara, Indonesia dan India. Acara ini diselenggarakan di Gandhi Memorial International School (GMIS), Kemayoran, Jakarta Utara, berkolaborasi dengan Kedutaan Besar India yang menampilkan Charu Semwal, Finalis Indian Idol, dan penyanyi Indonesia, Wika Salim, menghadirkan panggung kolaboratif yang merayakan musik, seni, dan kebersamaan lintas budaya.

Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia, yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan ucapan selamat atas Hari Kemerdekaan kedua bangsa, seraya berharap hubungan baik Indonesia–India terus berkembang melalui nilai persahabatan, gotong royong, dan semangat kemajuan. Ia mengungkapkan, “Malam ini bukan sekadar konser; ini adalah pertemuan hati, budaya, dan harapan. Kolaborasi lintas budaya seperti ini sejalan dengan kemitraan Mayapada Healthcare bersama Apollo Hospitals India untuk memajukan layanan kesehatan di Indonesia.

Kami percaya kemajuan layanan kesehatan juga lahir dari kolaborasi aktif lintas negara. Kegiatan hari ini menjadi salah satu inisiatif Mayapada Healthcare untuk hadir dan memperkenalkan Mayapada Hospital sebagai penyedia layanan kesehatan berstandar internasional bagi seluruh masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan dan minat komunitas serta ekspatriat India untuk menjadikan Mayapada Hospital sebagai pilihan utama layanan medis di Indonesia.”

Sementara itu, Sandeep Chakravorty, Duta Besar India untuk Indonesia, yang juga hadir menuturkan, “Acara ini bukan sekadar hiburan, melainkan simbol persatuan dan apresiasi budaya kedua bangsa, sekaligus wadah untuk mempererat hubungan komunitas India di Indonesia. Mayapada

Healthcare tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, tetapi juga secara aktif membangun jembatan lintas budaya yang memperkuat hubungan Indonesia–India. Melalui berbagai kolaborasi strategis yang telah dijalankan, Mayapada Healthcare kian menegaskan diri sebagai penggerak hubungan antarbangsa, menciptakan sinergi positif bagi masyarakat dan komunitas internasional di Indonesia.”

Sejak 2023, Mayapada Healthcare dan Apollo Hospitals India menjalin kemitraan strategis untuk kolaborasi klinis mencakup pertukaran pengetahuan (transfer knowledge) dan sinergi keahlian (proctorship) untuk memperkaya pengalaman klinis dalam menangani kasus kompleks untuk dokter dan perawat, program Continuing Medical Education (CME) agar tenaga medis selalu mengikuti praktik klinis terbaru sesuai standar global, penerapan inovasi dan teknologi seperti Tele-Radiologi, EICU, Artificial Intelligence, serta pembangunan Mayapada Apollo Batam International Hospital (MABIH) yang akan segera dimulai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan Batam akhir tahun 2025.

Konser Mayapada Hospital SWARA MERDEKA, Mayapada Hospital juga hadir memberikan layanan kesehatan meliputi Eye Check Up dari Mayapada Eye Centre (MEC), skrining risiko prediabetes/diabetes dengan AI dan pemeriksaan gula darah dari Sugar Clinic Mayapada Hospital, pemeriksaan vital sign, serta tim medis dan ambulans yang standby mengawal kesehatan seluruh peserta dan panitia selama acara berlangsung.