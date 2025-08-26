Penuhi Kebutuhan Dokter, Prabowo Mau Tambah 30 Fakultas Kedokteran

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis khusus dokter spesialis di Indonesia.

Prabowo menyampaikan rencana pemerintah menambah program studi dan fakultas kedokteran secara signifikan.

Hal ini dia sampaikannya dalam sambutannya saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025),

“Tahun ini kita juga akan buka 148 program studi (prodi), terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi sub-spesialis, di 57 fakultas kedokteran yang ada. Selain itu, saya ingin menambah fakultas kedokteran baru. Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai penguatan pendidikan kedokteran merupakan strategi penting untuk meningkatkan layanan kesehatan nasional, sejalan dengan target pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan.

Menurutnya, Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis dan 140.000 dokter umum. Jika tidak ada percepatan, kebutuhan tersebut baru akan tercapai dalam 35 tahun ke depan.

“Kita harus menambah jumlah mahasiswa dan lulusan kedokteran. Kalau tidak, ya kita tunggu 35 tahun. Itu tidak bisa kita biarkan,” tegas Prabowo.