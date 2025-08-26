Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Stetoskop dokter/kemenkes
Health

Penuhi Kebutuhan Dokter, Prabowo Mau Tambah 30 Fakultas Kedokteran

Akbar Evandio
Akbar Evandio
 Selasa, 26 Agustus 2025 - 18:29
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis khusus dokter spesialis di Indonesia.

Prabowo menyampaikan rencana pemerintah menambah program studi dan fakultas kedokteran secara signifikan.

Hal ini dia sampaikannya dalam sambutannya saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025),

“Tahun ini kita juga akan buka 148 program studi (prodi), terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi sub-spesialis, di 57 fakultas kedokteran yang ada. Selain itu, saya ingin menambah fakultas kedokteran baru. Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai penguatan pendidikan kedokteran merupakan strategi penting untuk meningkatkan layanan kesehatan nasional, sejalan dengan target pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan.

Menurutnya, Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis dan 140.000 dokter umum. Jika tidak ada percepatan, kebutuhan tersebut baru akan tercapai dalam 35 tahun ke depan.

“Kita harus menambah jumlah mahasiswa dan lulusan kedokteran. Kalau tidak, ya kita tunggu 35 tahun. Itu tidak bisa kita biarkan,” tegas Prabowo.

Penulis : Akbar Evandio
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini
Premium

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Teken Perpres, Dokter di Daerah Terpencil Dapat Tunjangan Khusus Rp30 Juta!
Nasional

Prabowo Teken Perpres, Dokter di Daerah Terpencil Dapat Tunjangan Khusus Rp30 Juta!

3 minggu yang lalu
Kekurangan Tenaga Medis Ahli, Pemprov Kepri Siapkan Puluhan Beasiswa Khusus Dokter Spesialis
Kabar Sumatra

Kekurangan Tenaga Medis Ahli, Pemprov Kepri Siapkan Puluhan Beasiswa Khusus Dokter Spesialis

3 bulan yang lalu
Penjelasan RS Hasan Sadikin Bandung soal Dokter PPDS yang Lecehkan Keluarga Pasien
Kabar Jabar

Penjelasan RS Hasan Sadikin Bandung soal Dokter PPDS yang Lecehkan Keluarga Pasien

4 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Penuhi Kebutuhan Dokter, Prabowo Mau Tambah 30 Fakultas Kedokteran
Health

Penuhi Kebutuhan Dokter, Prabowo Mau Tambah 30 Fakultas Kedokteran

7 jam yang lalu
Pemerintah Mau Bangun 500 Rumah Sakit Baru
Health

Pemerintah Mau Bangun 500 Rumah Sakit Baru

8 jam yang lalu
Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025
Entertainment

Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025

9 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ini 5 Kebiasaan yang Sebabkan Sakit Leher

2

Masak dengan Air Fryer Bikin Makanan Lebih Sehat, Mitos atau Fakta?

3

Cara Mencegah Hipertensi, Bisa Sebabkan Ragam Penyakit Mematikan

4

Aktif Bergerak Cegah Penyakit Berbahaya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro