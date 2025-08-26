Bisnis Indonesia Premium
Pemerintah berencana membangun 500 rumah sakit baru/ilustrasi
Health

Pemerintah Mau Bangun 500 Rumah Sakit Baru

Akbar Evandio
Akbar Evandio
 Selasa, 26 Agustus 2025 - 17:38
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan kesehatan nasional dengan membangun 500 rumah sakit berkualitas di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

“Kita harus mengejar 70.000 dokter spesialis. Saya juga target dalam empat tahun ini kita harus membangun 500 rumah sakit, satu di setiap kabupaten, dengan kualitas yang sangat tinggi,” ujarnya dalam sambutannya.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya penanganan kesehatan yang cepat, khususnya bagi pasien stroke. Menurutnya, tindakan medis dalam waktu tiga jam setelah serangan dapat menyelamatkan pasien dan memulihkan aktivitasnya.

Namun, keterlambatan penanganan hingga lima jam dapat memperpanjang terapi bahkan menambah beban keluarga. 

“Jadi bagaimana caranya, Menteri Kesehatan, 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten Indonesia. Bisa? Harus bisa,” kata Prabowo sambil tersenyum.

Dia menambahkan, pembangunan fasilitas kesehatan tersebut membutuhkan niat dan tekad yang kuat, disertai pengelolaan sumber daya secara efektif.

“Pertama will dulu, harus. Di hati kita kalau kita punya niat, insya Allah kita akan mencapai itu. We have the resources, we have to manage our resources,” pungkas Prabowo.

Penulis : Akbar Evandio
