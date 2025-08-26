Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Cinema XXI
Entertainment

Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Selasa, 26 Agustus 2025 - 16:27
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini daftar promo tiket film bioskop yang diberikan oleh XXI terbaru untuk bulan Agustus 2025.

Pada minggu terakhir Agustus 2025, terdapat sejumlah film baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat bersama keluarga.

Deretan film baru ini pun menyajikan promo buy 1 get 1. Beberapa film yang promo yakni Labinak, Darah Nyai, Pencarian Terakhir, hingga Lebih Dari Selamanya.

Baca Juga KAI Perpanjang Promo Diskon 20% hingga 31 Agustus 2025, Cek Syaratnya

Berikut ini deretan promo buy 1 get 1 yang diberikan oleh bioskop XXI terbaru Agustus 2025.

Promo Film Buy 1 Get 1 di Bioskop XXI Agustus 2025

1. Labinak

Terdapat promo buy 1 get 1 film Labinak yang berlaku pada 25-29 Agustus 2025. Namun kuota promo ini terbatas per harinya.

Baca Juga BCA Expo 2025 Tawarkan KKB, KPR, hingga KSM, Cek Promo Suku Bunganya

Promo ini berlaku untuk 1x transaksi dan tidak berlaku kelipatan. Cara klaim promo dilakukan melalui aplikasi m.tix.

2. Darah Nyai

Promo buy 1 get 1 juga berlaku untuk film Darah Nyai khusus untuk periode 25-27 Agustus 2025. Promo ini dapat diambil melalui aplikasi m.tix untuk 1x transaksi saja.

Baca Juga Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

3. Lebih Dari Selamanya

XXI memberikan promo buy 1 get 1 untuk film Lebih Dari Selamanya yang berlangsung pada 25-28 Agustus 2025.

4. Pencarian Terakhir

Film Sihir Pelakor juga menghadirkan promo buy 1 get 1. Tiket promo dapat dibeli pada 22 Agustus 2025, untuk penayangan film pada 28 Agustus 2025.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini
Premium

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga
Sains & Teknologi

Promo Asus 8.8 Mega Sale Agustus: Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

1 minggu yang lalu
Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025
Entertainment

Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

1 minggu yang lalu
Ragam Promo Kopi Rp17.000 Spesial HUT Kemerdekaan RI, dari Fore hingg Tomoro
Kuliner

Ragam Promo Kopi Rp17.000 Spesial HUT Kemerdekaan RI, dari Fore hingg Tomoro

1 minggu yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Penuhi Kebutuhan Dokter, Prabowo Mau Tambah 30 Fakultas Kedokteran
Health

Penuhi Kebutuhan Dokter, Prabowo Mau Tambah 30 Fakultas Kedokteran

7 jam yang lalu
Pemerintah Mau Bangun 500 Rumah Sakit Baru
Health

Pemerintah Mau Bangun 500 Rumah Sakit Baru

8 jam yang lalu
Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025
Entertainment

Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025

9 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ini 5 Kebiasaan yang Sebabkan Sakit Leher

2

Masak dengan Air Fryer Bikin Makanan Lebih Sehat, Mitos atau Fakta?

3

Cara Mencegah Hipertensi, Bisa Sebabkan Ragam Penyakit Mematikan

4

Aktif Bergerak Cegah Penyakit Berbahaya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro