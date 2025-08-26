Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini daftar promo tiket film bioskop yang diberikan oleh XXI terbaru untuk bulan Agustus 2025.

Pada minggu terakhir Agustus 2025, terdapat sejumlah film baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat bersama keluarga.

Deretan film baru ini pun menyajikan promo buy 1 get 1. Beberapa film yang promo yakni Labinak, Darah Nyai, Pencarian Terakhir, hingga Lebih Dari Selamanya.

Berikut ini deretan promo buy 1 get 1 yang diberikan oleh bioskop XXI terbaru Agustus 2025.

Promo Film Buy 1 Get 1 di Bioskop XXI Agustus 2025

1. Labinak

Terdapat promo buy 1 get 1 film Labinak yang berlaku pada 25-29 Agustus 2025. Namun kuota promo ini terbatas per harinya.

Promo ini berlaku untuk 1x transaksi dan tidak berlaku kelipatan. Cara klaim promo dilakukan melalui aplikasi m.tix.

2. Darah Nyai

Promo buy 1 get 1 juga berlaku untuk film Darah Nyai khusus untuk periode 25-27 Agustus 2025. Promo ini dapat diambil melalui aplikasi m.tix untuk 1x transaksi saja.

3. Lebih Dari Selamanya

XXI memberikan promo buy 1 get 1 untuk film Lebih Dari Selamanya yang berlangsung pada 25-28 Agustus 2025.

4. Pencarian Terakhir

Film Sihir Pelakor juga menghadirkan promo buy 1 get 1. Tiket promo dapat dibeli pada 22 Agustus 2025, untuk penayangan film pada 28 Agustus 2025.