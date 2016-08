Album I Celine Dion Tanpa Sosok Suami

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Kanada Celine Dion akan merilis album pertama yang diproduksi tanpa masukan dari mendiang manajer dan suaminya, Rene Angelil, yang meninggal Januari silam.



Dion telah menjual lebih dari 220 juta album di dunia sejak 1981 ketika Angelil menemukan suaranya yang bertenaga dan membantu gadis itu menapaki karir sukses di dunia musik.



Setelah mengarahkan karir Dion selama lebih dari satu dekade sebagai manajer, Angelil menikahinya pada 1994 saat Dion berusia 26 tahun.



Album terbaru Dion “Encore Un Soir” (Another Night) adalah album pertama dalam bahasa Prancis dalam empat tahun terakhir.



Dion juga akan merilis versi bahasa Inggris pada 2017 yang akan berisi lagu “Recovering” yang ditulis penyanyi AS Pink.



Beberapa nama besar di dunia musik Prancis, termasuk penyanyi-penulis lagu Francis Cabrel dan Serge Lama, Grand Corps Malade dan Jacques Veneruse —pembuat lagu “Talk to My Father”, lagu Dion paling lama bertengger di tangga lagu Prancis— juga penyanyi R&B Aljazair Zaho berkolaborasi di album baru Dion.