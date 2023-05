Coldplay Kalah, Ini Deretan Harga Tiket Konser Termahal di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Ticket war grup musik asal Inggris Coldplay hingga saat ini masih menyisakan kesedihan bagi penggemarnya yang gagal mendapatkannya.

Pasalnya, hanya dalam singkat saja, tiket Chris Martin ludes dibeli para penggemarnya di tanah air.

Dari tiket termurah Rp850.000 hingga termahal Rp11 juta laris manis bak kacang goreng.

Baca Juga Konser Megah Dewa 19 di Grand City Convention Hall Surabaya

Kesediaan penggemar menyaksikan langsung aksi panggung idolanya itu memang tidak diragukan lagi usahanya.

Mereka juga rela merogoh kocek hingga belasan juta rupiah untuk bernyanyi bersama di Gelora Bung Karno 15 November 2023 mendatang.

Tapi, tiket termahal Coldplay ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan tiket konser musisi asing lainnya yang juga pernah singgah di Indonesia.

Ada beberapa musisi asing yang tampil dan harga tiketnya dibanderol puluhan juta rupiah. Nyatanya, tiket tersebut tetap sold out.

Lantas tiket konser siapakah yang termahal di Indonesia? Ini daftarnya

1. Musisi asal Italia, Andrea Bocelli

Perbesar

Baca Juga Viral dan Tak Biasa, Pengantin Ini Jadikan Tiket Konser Coldplay sebagai Mahar

Andrea Bocelli menggelar konser di Indonesia pada Mei 2011 silam di Hotel Ritz Carlton Pacific Place.

Harga tiket konsernya mulai dari Rp2,5 juta sampai Rp25 juta.

2. Celine Dion

Perbesar

Celine Dion, menggelar konser di Tanah Air pada 7 Juli 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor.

Harga tiket menonton konser penyanyi My Heart Will Go On ini termurah Rp1,5 juta dan yang termahal mencapai Rp25 juta.

3. David Foster

Perbesar

David Foster juga memasang harga tiket konser hingga Rp25 Juta. Namun musisi sekaligus pembuat lagu yang populer di era 90-an itu memberi sedikit keringanan dengan harga terendah Rp 1 juta. Konser David Foster digelar pada Oktober 2010 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.

4. Rod Stewart

Perbesar

Tiket konser termahal berikutnya dipegang oleh musisi rock dunia, Rod Stewart. Pada konsernya Januari 2012 silam di Jakarta Convention Center (JCC) mereka membandrol tarif mulai dari Rp1,5 juta sampai Rp15 Juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News