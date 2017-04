Serial Friends - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda penggemar serial komedi sitkom Friends kerinduan Anda akan akting enam sahabat ini akan segera bisa Anda nikmati.

Bukan di layar kaca seperti halnya selama ini Anda nikmati. Namun, parodi musikal untuk sitkom ikonik "Friends" direncanakan siap mengukir debut panggung Broadway mereka di kota New York musim gugur 2017.

"Friends! The Musical" merupakan produksi dari kreator parodi lainnya seperti "Bayside! the Musical!", "90210! The Musical!", "Katdashians! The Musical!" dan "Full House! The Musical!".

Produksi Broadway tersebut akan diselenggarakan di "The Triad Theatre". Sayangnya, belum diketahui kapan pertunjukan tersebut akan digelar.

Musikal tersebut ditulis oleh Bob dan Tobly McSmith, dan akan menampilkan sejumlah lagu termasuk "The Only Coffee Shop in New York City," "45 Grove Street – How Can We Afford This Place?" dan "We Were on a Break", demikian Billboard.

Serial ini dibintangi oleh Jennifer Aniston, Rachel Green, Courteney Cox Arquette, Monica Geller, Matt LeBlanc, Joey Tribbiani, Matthew Perry, Chandler Bing dan David Schwimmer

Friends adalah sebuah serial komedi situasi televisi buatan Amerika Serikat tentang kehidupan enam orang sahabat.(Phoebe, Ross, Monica, Chandler, Rachel dan Joey). yang tinggal di Manhattan, New York. Acara ini disiarkan dari tahun 1994 sampai 2004 di Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh berbagai stasiun televisi di negara-negara lain. Program ini diciptakan oleh David Crane dan Marta Kauffman serta diproduksi oleh Bright/Kauffman/Crane Productions bekerja sama dengan Warner Bros. untuk NBC.

Di Indonesia, Friends pernah ditayangkan di RCTI dan sampai sekarang masih ditayangkan di saluran televisi kabel Star World. Kini di Indonesia kembali ditayangkan di NET.

Friends merupakan salah satu serial komedi Amerika terbaik di akhir 1990-an. Selama 10 tahun penayangannya (di Amerika), Friends mendapatkan 6 buah Emmy, termasuk 1 untuk serial komedi terbaik pada 2002.

