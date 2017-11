Share this post :

Taylor Swift - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Koleksi desainer Indonesia Rinaldy Yunardi kembali dipakai oleh selebriti internasional.

Penyanyi Taylor Swift disebutkan pakai hasil kreasi tangan Rinaldy berupa sarung tangan dalam video klip terbarunya.

Hal itu disampaikan langsung oleh Rinaldy dalam akun instagram pribadinya @rinaldyyunardi.

Dalam akun instagramnya dia menyebutkan Taylor Swift memakai sarung tangan buatannya itu untuk rekaman videonklip berjudul Ready For It.

Bentuk sarung tangan koleksi Rinaldy itu berwarna hitam berbahan suede, dan hanya setengah dari jari tangan, jadi tidak menutupi seluruh tangan Swift.

Sarung tangan bergaya futuristik itu juga dihiasi dengan logam berbentuk rantai dan seperti huruf H yang menyatu dengan bagian jari-jari tengah pemakainya.

Sejumlah artis merasa bangga dengan prestasi Rinaldy itu. Penganyi Syahrini berkomentar "so proud of," sementra Melly Goeslaw hanya menyebutkan akta "wow" sebagai pujiannya.

Sebelumnya rancangan Rinaldy juga pernah dipakai beberapa artis mancanegara lainnya. Yakni, Katy Perry yang memakai sepatu boot buatannya di video musik 'Chained to the Rhythm', dan Nicki Minaj dengan topeng rancangannya di video musik 'No Frauds'.